Barranquilla está de Moda: concierto en el Gran Malecón para celebrar los 213 años de la ciudad

Barranquilla continúa de fiesta. Este sábado 18 de abril, la Alcaldía distrital tiene todo listo para un concierto gratuito en el Gran Malecón del Río, como parte de la conmemoración de los 213 años de la ciudad.

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El evento contará con una variada nómina de artistas, entre ellos Elder Dayán, Aria Vega, Altafulla, Luister La Voz e Iván Villazón, quienes pondrán a vibrar a los asistentes en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.

La entrada será por la explanada del Pabellón de Cristal, ubicada al costado izquierdo mirando hacia el río Magdalena. Las puertas se abrirán a partir de las 5:00 de la tarde y el ingreso estará sujeto a un aforo limitado de aproximadamente 8.000 personas.

Esta jornada musical hace parte de la agenda cultural, en el marco de la campaña “Barranquilla está de Moda”, que comenzó el pasado 7 de abril en el Malecón de Rebolo y busca resaltar la identidad, el turismo y el dinamismo de la ciudad.

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Operativo de seguridad y recomendaciones

Para garantizar el desarrollo seguro del evento, las autoridades han dispuesto un amplio operativo que incluye 100 personas en labores de seguridad, 50 en logística y el acompañamiento de 300 uniformados de la Policía Metropolitana. Asimismo, se contará con guías de movilidad en la zona.

El concierto está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años, quienes deberán presentar su cédula de ciudadanía al ingreso. Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, evitar portar objetos de valor o bolsos grandes y acatar las indicaciones del personal logístico.

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No estará permitido el ingreso de alimentos ni bebidas, y se sugiere no utilizar vehículo particular para facilitar la movilidad en el sector. Según lo informado, las vías de acceso al Malecón estarán habilitadas y no se contemplan cierres viales.

Finalmente, el llamado de las autoridades es al autocuidado, al buen comportamiento y a disfrutar de esta celebración de manera segura, en un evento que busca seguir consolidando a Barranquilla como epicentro cultural y turístico del país.