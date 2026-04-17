Escritor “Álvaro Cepeda, intelectual irrepetible”: Tita Cepeda

Con gran vitalidad y una memoria prodigiosa, Tita Cepeda sostuvo un emotivo encuentro con estudiantes y profesores de la Universidad del Norte, en el marco del lanzamiento de la edición conmemorativa del libro de cuentos “Todos estábamos a la espera”, publicado por primera vez en 1954.

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Durante la actividad académica, que hizo parte de los homenajes por el centenario del nacimiento de Álvaro Cepeda Samudio, su obra y su legado volvieron a ser el centro de reflexión entre nuevas generaciones de lectores, investigadores y académicos.

En un cuestionario que respondió para Caracol Radio, Tita Cepeda afirmó que la conmemoración ha permitido “redescubrir esas múltiples facetas que lo convierten en una figura irrepetible dentro del panorama intelectual colombiano”, destacando además la exposición que le ha sido dedicada en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla (MAMB), institución de la cual el escritor fue uno de sus gestores.

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“Su legado trasciende con creces la literatura. Me sobrecoge el enorme y minucioso poder que ha desplegado el Museo de Arte Moderno de Barranquilla en el desarrollo de la exhibición del centenario, en la que se aprecian sus múltiples facetas. Él fue amante de lo audiovisual y un publicista excepcional; como periodista tenía una máxima: que las noticias debían circular y para ello debía hacerse el mejor esfuerzo”, escribió Tita Cepeda.

En su diálogo con los estudiantes, fue enfática en la vigencia del pensamiento del escritor: “Todo el que se sienta a escribir algo que leyó de Cepeda es un cuidador de Cepeda. Todos quieren mantener su legado”, afirmó.

“Me preocupa lo que vivimos”

Durante el encuentro con las nuevas generaciones, Tita Cepeda también evocó una de las grandes obsesiones de Álvaro Cepeda Samudio: la Masacre de las Bananeras, un hecho que marcó profundamente su obra.

“Creció en Ciénaga, cerca a donde había ocurrido la matanza. Lo puedes encontrar en todo lo que escribe, la obsesión de que eso no puede ocurrir de nuevo”, señaló.

En ese mismo sentido, expresó su preocupación por el presente: “Me preocupa el momento que vivimos, uno se siente inquieto de que no haya nadie que recuerde eso, que diga lo que dijo Cepeda: eso no se puede repetir. Eso lo dice no solo en sus textos, sino en la película”, agregó ante los jóvenes.

Redescubrir a Cepeda Samudio

Desde la Universidad del Norte, el rector Adolfo Meisel destacó la importancia de las actividades conmemorativas del centenario, que incluyen la publicación del libro de cuentos, la realización de una cátedra y la edición de una revista especial dedicada al escritor.

“Es una figura emblemática de la historia cultural de Barranquilla”, afirmó Meisel en diálogo con Caracol Radio.

El rector también resaltó la versatilidad del autor: “Era un hombre de un talento prodigioso, con una creatividad para la literatura, el periodismo, el mercadeo y el cine. En todo innovaba, creaba y dejaba huella”, puntualizó.

Con estos homenajes, la obra de Álvaro Cepeda Samudio vuelve a ocupar un lugar central en la conversación cultural del Caribe colombiano, reafirmando su vigencia como uno de los intelectuales más influyentes del país.