Avance de obra del nuevo pabellón de la cárcel de Calarcá, Quindío es del 65%

Armenia

En efecto el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo visitó las obras del nuevo pabellón de la cárcel Peñas Blancas de Calarcá que apunta a disminuir el hacinamiento que se vive en estaciones de Policía del departamento.

La representante a la Cámara, Piedad Correal reconoció que el recorrido a la zona y el diálogo con el Gobierno Nacional fue muy importante para conocer la realidad de la obra que cuenta con retrasos en la entrega.

“Fue una visita bastante fructífera. Estuvimos en la penitenciaría de Calarcá. Ustedes saben que yo le he venido haciendo mucho seguimiento a que por fin tengamos ese otro pabellón en la penitenciaría para deshacinar las estaciones de policía y porque ha tenido ya una demora de alrededor de más de 1 año. Y queríamos saber de primera mano qué es lo que está pasando, aprovechando que igualmente estuvo el director de la USPEC. Allí pudimos comprobar los avances de obra", indicó.

Reconoció que le ha venido haciendo seguimiento al tema donde se ha evidenciado un retraso de más de un año, sin embargo, el avance de obra según destacan las autoridades correspondientes es del 65% donde el compromiso de entrega era para el próximo mes de junio de este año.

Asimismo, mencionó que el ministro de Justicia pudo conocer de primera mano los inconvenientes que se han presentado de carácter presupuestal por lo que se comprometió a solucionarlos con el ministerio de Hacienda para garantizar el flujo de caja.

“Ellos manifiestan que está al 65% que lo iban a entregar el compromiso de era ahora en junio, cosa que no va a suceder, pero pues al menos el ministro se dio cuenta de algunos inconvenientes que se están presentando de carácter carácter presupuestal y obviamente entrará a solucionarlos con el ministro de Hacienda para que tengan flujo de caja", destacó.

Por su parte el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo señaló: “Me llevo esa tarea. Tenemos una fecha que es el 27 de junio, por lo menos, para entregar la obra. Luego sigue un tiempo para la dotación. Me lo llevo como prioridad”.

Vale anotar que el proyecto concibe que se habilitarán 349 cupos carcelarios.