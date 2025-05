Nunca se han paralizado las obras del nuevo pabellón en cárcel de Calarcá, Quindío: MinJusticia

Armenia

En diálogo con Caracol Radio Armenia, la ministra de Justicia Ángela María Buitrago, aclaró que contrario a lo que indicaron autoridades en el departamento, el proyecto del nuevo pabellón se viene ejecutando con normalidad.

Explicó que el contrato de obra 444 del 2022 continúa con una serie de flujos particulares y enfoques en lo prioritario. Informó que se habilitarán 349 cupos carcelarios para condenados y sostuvo que, durante los meses de enero, febrero y marzo de este año, aunque bajaron de siete frentes a cinco nunca se ha paralizado la obra.

“Se habilitarán 349 cupos carcelarios para condenados, dos garitas de vigilancia, portal de ingreso, beneficiario de café, cuarto de subestación eléctrica, cerramiento perimetral tanque de almacenamiento de agua potable y red contra incendios. Durante los meses de enero, febrero y marzo del 2025, si bien es cierto, bajamos de siete frentes a cinco frentes, nunca se ha paralizado, nunca se ha paralizado la hora del nuevo pabellón", sostuvo.

Dijo que la reducción de frentes se debe al flujo de caja, pero fue enfática en decir que están cumpliendo con los pagos de las actas parciales presentadas por el contratista y que se enfocaron en avanzar los dos frentes prioritarios que son el pabellón de hombres y las garitas que descongestionarán las estaciones de policía del Quindío.

“Desde ese periodo también también podemos decir que se enfocaron en avanzar como lo puedes ir a ver y te lo pueden mostrar los dos frentes prioritarios, el pabellón de hombres y las garitas que desde ese punto de vista van a descongestionar también las estaciones de policía del departamento del Quindío", indicó.

Porcentaje de ejecución de la obra

Mencionó que a corte del mes de abril el pabellón principal presenta un avance del 50% y el proyecto en su totalidad alcanza un avance del 48%.

“Entonces, a corte de abril del 2025 el pabellón principal presenta un avance del 50% y el proyecto en su totalidad alcanza un avance casi el 48%. ¿Eso qué quiere decir? decir, que el el tema de parálisis de obra no corresponde a la realidad de lo que está pasando con el proyecto porque el proyecto se sigue avanzando", enfatizó.

“Es un proyecto que estaba previsto temporalmente para entregarlo en el recorrido del 2025, incluso había algunas cosas que podrían quedar para el 2026, pero en este caso en particular ya llevamos el 50% del avance, según la USPEC nunca se ha suspendido efectivamente y la visita que yo hice el año pasado significó verificar cómo se van avanzando", aseguró.

Especificó que la condición de la cárcel de Peñas Blancas es de orden nacional por lo que le corresponde brindar la información respecto al proyecto y no los entes territoriales. Además, que si tienen alguna inquietud lo ideal es acercarse al USPEC para verificar la situación de primera mano.

“Se van avanzando los edificios, cómo el tema de café también es un tema y un proyecto que está caminando permanentemente y cómo el pabellón de hombres que va a abrir 349 cupos también significará un alivio para muchas cosas que permitirá no solamente el tema de la población y el mejoramiento de la situación de la población carcelario. Y estos casos en particular la condición en particular de la cárcel de Peñas Blancas es una cárcel de orden nacional", expresó.

La ministra aseguró que la entrega total de la obra está proyectada para el mes de marzo del año 2026.