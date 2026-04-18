Alertan en los Farallones de Cali por posible apertura de nueva mina ilegal

Desde 2024 las autoridades han logrado cerrar 12 minas ilegales en el Parque Los Farallones. Foto: Gobernación del Valle del Cauca.

Cali

Una nueva alerta ambiental se enciende en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali luego de que habitantes del corregimiento de La Leonera denunciaran la posible apertura de una nueva mina ilegal en esta zona protegida.

La situación genera preocupación tanto en las comunidades como en las autoridades locales, que temen el impacto en las fuentes hídricas que abastecen a la capital del Valle y sus alrededores.

Según el reporte, esta actividad ilegal se estaría dando en puntos que no habían sido intervenidos previamente, lo que evidencia un nuevo foco de explotación ilícita en el parque.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, quien lideró una mesa técnica en el territorio para hacerle frente a esta situación, denunció que en la zona fueron hallados explosivos utilizados para la minería ilegal que provendrían de Ecuador.

“Vamos a activar nuestra línea de comunicación diplomática con este país, para que se controle ese tráfico ilegal de explosivos”, señaló.

Frente a esta situación, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, reconoció las dificultades que ha tenido el Ejército para establecer presencia permanente en la zona, sin embargo, anunció que se brindará apoyo para la instalación de un puesto transitorio de la Fuerza Pública en el sector.

“Necesitamos que ellos nos digan que requerimientos tienen para hacer algo transitorio mientras que se logra forman un batallón de alta montaña el cual la Alcaldía tiene contemplado”, indicó.

Por su parte, el brigadier General Carlos Oviedo, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, indicó que se activó un plan de acción con puestos de control permanentes.

“La policía garantiza la presencia institucional en dos puntos específicos, con puestos de control las 24 horas del día con una labor preventiva, también se va a continuar con una labor operativa con capacidades en la parte alta del parque nacional con grupos especiales para evitar que haya presencia de personas que ejerzan la minería ilegal”, detalló.

La minería ilegal es una problemática que las autoridades han venido enfrentando en los Farallones de Cali, donde han logrado el cierre de al menos 12 puntos de explotación ilícita de recursos desde 2024. Sin embargo, esta nueva denuncia evidencia que la amenaza persiste.