“Si se elige el progresismo se obtendrá algo diferente”: Tim Walz sobre Medio Oriente

La Global Progressive Mobilisation (GPM) celebra su primera reunión los días 17 y 18 de abril de 2026 en Barcelona. El encuentro reúne a líderes políticos, activistas y representantes progresistas de todo el mundo con el objetivo de coordinar respuestas comunes ante los desafíos globales y la “internacional ultraderechista”, subrayan los organizadores.

Lea también: “La plata no es la que gobierna, es la gente”: Ex primer ministro de Suecia, Stefan Lofven

La cita nace en un contexto de “profunda inestabilidad”, marcado por el aumento de la desigualdad, las crisis climáticas, la presión sobre las democracias y el avance de fuerzas conservadoras y de extrema derecha.

En esta cumbre donde Caracol Radio también se encuentra presente, Tim Walz, gobernador de Minnesota, habló con 6AM W.

Tim Walz, es un político progresista estadounidense perteneciente al Partido Demócrata, que actualmente se desempeña como gobernador de Minnesota desde 2019. Fue previamente miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en representación del primer distrito de Minnesota de 2007 a 2019. También ha sido suboficial del ejército estadounidense y docente.

¿Por qué es importante este tipo de encuentros para el movimiento progresista?

“Estoy muy emocionado de estar aquí, estoy muy agradecido con el presidente Sánchez y todas las personas presentes. El autoritarismo está ganando terreno, no se puede negar, pero también se han visto victorias como en Hungría y Brasil. El mundo vio lo que pasó en mi estado, en Minnesota, este tipo de eventos que permiten trabajar juntos, encontrar redes, permiten tener formas de defender posturas, esto ya es un avance. Lo más importante es que estos eventos reúnen a grandes pensadores y jóvenes que están en la primera línea de tener ideas”, dijo el Gobernador.

Le puede interesar: Habrá un cambio de régimen, pero no pronto: Mustafa Hijri, secretario partido democrático de Irán

¿Cómo ve lo que está pasando en Medio Oriente?

“Hay que intentar algo distinto, no se puede demostrar algo que no ha sucedido en este caso y es que un gobierno progresista este al frente. Uno de los mensajes que se está transmitiendo es que no se puede hablar del mundo que quieren ver, tienen que trabajar en las políticas para que se haga realidad”.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: