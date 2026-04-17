Reunión de Iván Cepeda en colegio de Floridablanca causó polémica. ¿Por qué?

Bucaramanga

El candidato a la presidencia de la República, Iván Cepeda vino a Santander entre el jueves 9 y el 10 de abril para cumplir una agenda que incluyó concentraciones en Barrancabermeja y Bucaramanga; una reunión, organizada en medio de la gira para formalizar la adhesión a su campaña de dirigentes de Floridablanca, terminó generando molestia porque se efectuó en un colegio particular.

Padres de familia de niños matriculados en la institución educativa consideraron que la reunión generó intranquilidad y riesgos en materia de seguridad para quienes se hallaban en ese instante en el plantel educativo. La actividad tuvo lugar en el auditorio al final de la jornada de la mañana.

“Cuando llegamos a recoger los niños tuvimos que presenciar el despliegue del anillo de seguridad del candidato, independiente de quien fuera, había peligro de que ocurriera un atentado”, indicó una madre de familia que habló en Caracol Radio.

“Sales del auditorio y al frente están los salones de clase. No es un lugar aislado”, explicó. “Ingresaron personas ajenas a la institución cuando nuestros niños estaban adentro”, dijo.

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La madre de familia consideró que no había necesidad de exponer los niños a este tipo de riesgo. “Se pudo haber prestado ese u otro espacio del colegio, pero cuando los estudiantes no estuvieran”, agregó.

Este tipo de molestias fueron expresadas por otros padres de familia en los grupos de WhatsApp a través de los cuales se comparten temas comunes a la comunidad educativa del colegio Santa Teresita de Floridablanca.

¿Qué dicen las directivas del colegio?

En un comunicado, la rectoría del plantel confirma que el 10 de abril se alquiló el auditorio Madre María Berenice, “como parte de una práctica institucional ordinaria, desarrollada en ejercicio de la autonomía institucional y conforme a los protocolos internos”

Remarca que el alquiler “garantizaba en todo momento la continuidad del servicio educativo y la seguridad de sus integrantes”.

La rectoría del colegio informó que “la solicitud de alquiler fue presentada por una madre de familia con varios años de vinculación a la institución, indicando que se traba a de una reunión privada a puerta cerrada y con un reducido número de asistentes”. Se advierte que “en ningún momento se informó que la actividad tendría carácter político con participación de un candidato presidencia”.

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Nancy Beleño Gutiérrez, rectora del plantel expresó que una vez se conoció del verdadero talante de la reunión “se acudió de manera inmediata al lugar, permaneciendo durante su desarrollo con el fin de garantizar la tranquilidad, la protección y el normal desarrollo de la jornada académica”.

Finalmente, la rectoría asegura que “se ha iniciado un proceso de revisión y fortalecimiento de los protocolos para el alquiler de espacios”.

¿Quiénes adhirieron a la campaña de Cepeda?

La reunión en el colegio Santa Teresita tenía como objetivo formalizar el respaldo del grupo político del ex alcalde de Floridablanca, Miguel Ángel Moreno a la campaña de Iván Cepeda.

En el acto, el exmandatario regaló al aspirante a la presidencia un cuadro con la imagen de Antonia Santos, heroína de la Independencia. “Hoy en el natalicio de Antonia Santos le hacemos entrega en Floridablanca de cuadro conmemorativo a Iván Cepeda que destaca la participación de la mujer en las conquistas ciudadanas desde la independencia de Colombia”, consignó en redes sociales.

El hecho no pasó desapercibido; Diana Giraldo, exdirectora de Vanguardia expresó en X: “El exalcalde de Floridablanca Miguel Moreno pasó de elegirse alcalde con el aval del Partido Conservador, la U y el Centro Democrático a apoyar ahora la campaña de Iván Cepeda. Pasan rápido de abrazar a Uribe a abrazar a Petro sin sonrojo. Esa es la coherencia ideológica de nuestros políticos”.