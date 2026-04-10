Cómo generar planilla de cobro en SI contratistas del SENA: Paso a paso para llenar y descargar. Imagen de referencia de Getty Images. Logo de Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es una institución educativa que ofrece a las personas programas de formación titulada y cursos cortos gratuitos en modalidad presencial o virtual con personal capacitado para orientar a los alumnos para que adquieran nuevas destrezas y habilidades útiles para el mundo laboral.

Sin embargo, algunos de los instructores que laboran actualmente son contratistas, es decir, que están bajo un contrato de prestación de servicios, en el que cada mes deberán gestionar la respectiva planilla donde tendrán que pagar sus aportes obligatorios a salud, pensión, riesgos profesionales o ARL, entre otros, con el fin de que les sea consignado su respectivo pago por lo trabajado.

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Además, se debe realizar en las fechas, horas y parámetros establecidos por la entidad para que el área de contabilidad haga la debida gestión.

¿Cómo generar la planilla de cobro en SI del SENA?

El Sistema de Información Contratistas (SI) es la plataforma web utilizada por el SENA para que sus colaboradores tramiten la planilla de cobro del trabajo ejecutado en el mes, al igual que las comisiones y honorarios facturados.

De acuerdo con un instructivo publicado por la entidad, se debe seguir estos pasos a continuación:

Ingresar al portal web del SI mediante el siguiente enlace: https://contratistas.sena.edu.co/wplogin.aspx

mediante el siguiente enlace: https://contratistas.sena.edu.co/wplogin.aspx Digitar el número de documento y la contraseña del contratista. En caso de que no conozca la clave, deberá dar clic en el botón ‘¿Has olvidado tu contraseña?’

Al ingresar al sistema, debe buscar el botón ‘Generar planilla’ .

. Si es su primera vez, el portal le pedirá diligenciar algunos formularios en lo que deberá indicar sus datos personales, formación académica, experiencia laboral y sus datos bancarios para hacer el pago, entre otros.

Luego de que el sistema verifique que la información sea correcta, el SI mostrará datos del contrato como el valor total por el que fue firmado; además, el precio correspondiente a pagar .

como el valor total por el que fue firmado; además, el . De igual manera, en la parte inferior encontrará un cuadro con el número de meses, el salario a devengar y el estado de la planilla, es decir, si ha sido o no generada.

Una vez esté en el recuadro del mes que corresponda, deberá hacer lo siguiente:

En la parte inferior, seleccione el símbolo de ‘hoja de papel y lápiz’ para agregar las actividades desarrolladas en el mes.

Luego, en la bolsa con el símbolo de ‘pesos’, en la carpeta con la imagen de un ‘avión’, incluirá los honorarios que corresponda y las comisiones.

Después de realizar estos pasos, en la casilla ‘N.º Planilla de pago de seguridad social’, deberá escribir los dígitos correspondientes a su planilla.

Dar clic en ‘Sin generar’ para crear la nueva planilla y dar clic en el botón al final de la página ‘Generar planilla’.

Tras esto, se va a desplegar un documento con la cuenta de cobro correspondiente, en el que aparecerá la liquidación de la seguridad social, el valor neto a pagar, además de los impuestos a los que haya lugar como la retención en la fuente.

El documento podrá descargarlo e imprimirlo, según sea su necesidad.

En caso de tener problemas con la plataforma o cualquier inquietud, deberá comunicarse directamente con el SENA para resolver el inconveniente.

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