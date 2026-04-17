Procuraduría sanciona a la alcaldesa de Alejandría por retrasos y fallas en proyecto de vivienda

Alejandría, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a la exalcaldesa del municipio de Alejandría para el periodo 2020-2023, Sor María Ocampo Giraldo, con una suspensión de cuatro meses por irregularidades en la ejecución del proyecto de vivienda de interés prioritario Velo de Novia, que beneficiaría a 60 familias.

El ente de control evidenció que la exmandataria omitió actuar con diligencia frente a los requerimientos del proyecto, lo que permitió la suspensión de las obras, retrasos en su ejecución, deficiencias técnicas y, finalmente, la liquidación del convenio interadministrativo firmado en 2021 con la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA. Como consecuencia, más de 452 millones de pesos en subsidios destinados a la iniciativa no fueron ejecutados.

El Ministerio Público calificó la conducta como una falta grave cometida a título de culpa grave, al considerar que Ocampo Giraldo desconoció su deber de vigilancia para garantizar los derechos de los beneficiarios a una vivienda digna, así como la correcta administración de los recursos públicos.

De acuerdo con la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Rionegro, la entonces alcaldesa también incumplió los principios de eficacia y responsabilidad en la contratación con la Fiduciaria Central y el constructor Sandapava S.A.S.

Debido a que la sancionada ya no ejerce funciones públicas, la suspensión fue convertida en una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.