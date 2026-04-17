Judicializan a responsable del homicidio de líder indígena trans y comandante de bomberos en Dabeiba

Dabeiba, Antioquia

Tras conocerse la captura de dos presuntos responsables del homicidio de Fernanda Domicó, reconocida líder indígena, mujer trans y jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en Dabeiba, la Fiscalía General de la Nación identificó y judicializó a Jhon Ever Martínez Avendaño como presunto responsable del crimen ocurrido en Dabeiba, Antioquia, el 24 de julio de 2025.

A cerca de un año de los hechos, las autoridades lograron establecer que Martínez Avendaño habría atacado a la mujer en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante, causándole la muerte y abandonando el cuerpo en zona rural del municipio.

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Fernanda Domicó, quien también se desempeñaba como líder de una comunidad indígena Embera Chamí, y jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dabeiba, salió de su lugar de residencia y se encontró con Martínez Avendaño, con quien sostenía una relación cercana desde hace tres años, en una finca a la cual acudían con frecuencia.

El procesado es señalado de haber agredido a la mujer con un objeto contundente y un arma cortopunzante, ocasionándole la muerte en el inmueble.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, posteriormente habría trasladado el cuerpo de la víctima a inmediaciones de una quebrada y lo habría abandonado en una zona boscosa de la vereda La Meseta, donde fue encontrado por habitantes del sector. El presunto responsable también hurtó el celular de Fernanda para luego venderlo.

Un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó al procesado los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, cargos que no fueron aceptados. No obstante, una juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.