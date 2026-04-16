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Procuraduría destituye e inhabilita por 15 años a Emilia Álvarez, directora de la Aremca

Caracol Radio conoció la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar por 15 años de Emilia Álvarez Guerrero, quien es la directora de la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) tras una investigación.

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Esta determinación de la Procuraduría la halla responsable disciplinariamente, por lo que le impuso la sanción para ejercer función pública.

Y es que Álvarez fue una de las personas capturadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CIT) y quien sería responsable de crear el Aremca para quedarse con proyectos financiados con regalías.

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¿Por qué investigan a Aremca?

Aremca está bajo la lupa desde inicios de 2025, cuando se conocieron posibles irregularidades en un contrato para la construcción de vías rurales en la isla de San Andrés, financiado con recursos del Sistema General de Regalías por más de 31.700 millones de pesos. Por este caso, la Procuraduría General formuló pliego de cargos contra Emilia Álvarez Guerrero, directora ejecutiva de la entidad, por presuntamente adjudicar el contrato sin realizar licitación pública.