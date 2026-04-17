24 años de prisión a responsable de abusar e intentar asesinar a mujer en Santa Fe de Antioquia

24 años de prisión a responsable de abusar sexualmente a una mujer en Santa Fe de Antioquia. Foto: Fiscalía General de la Nación

Santa Fe de Antioquia

El 4 de enero de 2024 el agresor de 49 años citó a la víctima a un hotel con el pretexto de presentarle a una persona. Luego, ambos sostuvieron una conversaicón por varios minutos en la que Londoño Hernández le dijo que continuaran la espera adentro.

Según las autoridades, posteriormente, el agresor procede a intimidar a la víctima de 30 años de edad con un arma cortopunzante, la abusó sexualmente y le causó varias lesiones.

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La víctima logró huir de la habitación lanzándose de un balcón y fue auxiliada por una patrulla de la Policía Nacional que acudió al lugar y la trasladó a un centro asistencial.

Adrián Alberto fue capturado por servidores del Cuerpo de Investigación (CTI) en Pereira (Risaralda) en mayo de 2025.