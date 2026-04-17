“Me duele que un gobierno extranjero se preocupe más que Petro”: Paloma Valencia sobre amenazas
La candidata presidencial de la ‘Gran Consulta por Colombia’ reaccionó al pronunciamiento de Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., sobre su condición de riesgo.
La candidata presidencial Paloma Valencia agradeció el pronunciamiento de Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado de EE.UU., frente a las recientes amenazas en su contra.
Kozak, quien lidera la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, expresó “su profunda preocupación” por las intimidaciones recientes contra Valencia y otros candidatos en Colombia, en medio de un clima de creciente tensión política.
“Nuestro objetivo es que nadie se acerque siquiera para intentarlo”, dijo sobre posibles ataques contra la aspirante del Centro Democrático.
Además, señaló que este tipo de intimidaciones afecta el desarrollo normal del proceso electoral y representa riesgos para la participación política, y resaltó la importancia de garantizar condiciones de seguridad para todos los aspirantes.
¿Qué respondió la candidata Paloma Valencia?
A propósito, la también senadora cuestionó la gestión del Gobierno Nacional para garantizar su seguridad.
“Lo que me duele es que un gobierno extranjero se preocupe más por la seguridad de los candidatos de oposición que el propio presidente de nuestro país”, dijo.
