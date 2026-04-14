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14 abr 2026 Actualizado 21:41

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Internacional

EE.UU. se declara preocupado por seguridad de candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

El pronunciamiento, en el que se expresa “profunda preocupación”, fue hecho por un portavoz del Departamento de Estado.

El Departamento de Estado se declaró &quot;profundamente preocupado&quot; por las amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. (Foto: Cortesía / Getty / Caracol Radio)

El Departamento de Estado se declaró "profundamente preocupado" por las amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. (Foto: Cortesía / Getty / Caracol Radio)

El Departamento de Estado se declaró &quot;profundamente preocupado&quot; por las amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. (Foto: Cortesía / Getty / Caracol Radio)

Juan Esteban Silva@juanestebansr

Una vez más, Estados Unidos expresó este martes su “profunda preocupación” por recientes amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia.

En una declaración, el portavoz del Departamento de Estado señala que la administración Trump “está profundamente preocupada por los recientes reportes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”.

De igual manera confirman que condenan enérgicamente “cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos”, y advierten que estos hechos, “tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un recordatorio contundente de los días oscuros de violencia política en Colombia”.

En contexto: Gobierno reforzará medidas de protección para Paloma Valencia y fortalecerá seguridad a candidatos

Cabe recordar qque en su momento, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, visitó Bogotá tras el asesinato del político Miguel Uribe Turbay. Asintiendo a sus honras fúnebres y expresando el acompañamiento de Colombia en medio del difícil momento.

Juan Esteban Silva

Juan Esteban Silva

Corresponsal internacional en Washington DC cubriendo Casa Blanca, Congreso de EEUU, Departamento de...

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