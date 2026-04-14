EE.UU. se declara preocupado por seguridad de candidatos Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

El Departamento de Estado se declaró "profundamente preocupado" por las amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. (Foto: Cortesía / Getty / Caracol Radio)

Una vez más, Estados Unidos expresó este martes su “profunda preocupación” por recientes amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia.

En una declaración, el portavoz del Departamento de Estado señala que la administración Trump “está profundamente preocupada por los recientes reportes de amenazas contra los candidatos presidenciales colombianos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”.

De igual manera confirman que condenan enérgicamente “cualquier intimidación o violencia dirigida contra candidatos políticos”, y advierten que estos hechos, “tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un recordatorio contundente de los días oscuros de violencia política en Colombia”.

En contexto: Gobierno reforzará medidas de protección para Paloma Valencia y fortalecerá seguridad a candidatos

Cabe recordar qque en su momento, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, visitó Bogotá tras el asesinato del político Miguel Uribe Turbay. Asintiendo a sus honras fúnebres y expresando el acompañamiento de Colombia en medio del difícil momento.