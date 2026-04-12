Amenaza de muerte a Paloma Valencia desata reacciones del Gobierno, partidos políticos y candidatos

Diferentes orillas políticas se pronunciaron por la amenaza de muerte a la candidata presidencial, Paloma Valencia. / Foto: Suministrada

Las intimidaciones contra la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y la vandalización de una de sus sedes de campaña provocaron reacciones desde distintas orillas políticas en medio de la contienda electoral por la Casa de Nariño.

Candidatos presidenciales condenaron la violencia política

Desde el Pacto Histórico, el candidato presidencial Iván Cepeda rechazó cualquier forma de violencia en el proceso electoral. “Condeno toda forma de violencia política (…) llamo al respeto y a tratar con cuidado toda diferencia política”, escribió. Asimismo, añadió que rechaza “las amenazas contra la vida de las candidatas y los candidatos”.

En la misma línea, el candidato presidencial Miguel Uribe, expresó su solidaridad con Valencia. “Mi solidaridad con Paloma Valencia y cualquier persona amenazada, porque nadie merece vivir con ese miedo”, afirmó.

Partidos políticos que rechazaron los hechos

El Partido Conservador exigió acciones inmediatas del Estado: “garantizar la vida y la integridad de quienes participan en política (…) es una responsabilidad ineludible del Estado”.

“Sin garantías no hay democracia”, agregaron.

¿Qué dijo el Gobierno Nacional?

Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó los hechos y aseguró que ya se están tomando medidas. “Rechazamos de manera categórica las amenazas de muerte contra la candidata Paloma Valencia (…) las autoridades están actuando para esclarecer los hechos y reforzar la protección”, afirmó.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció una recompensa de hasta mil millones de pesos por información que permita prevenir ataques contra los candidatos presidenciales.

¿Cuáles son las opiniones dentro de la campaña Valencia-Oviedo?

El expresidente Álvaro Uribe pidió garantías para la candidata de su partido. “Todos tenemos que cuidar a Paloma”, expresó.

A estas reacciones se sumó el exsenador David Luna, quien calificó la situación como grave. “La imagen de una corona fúnebre con el nombre de Paloma Valencia es una amenaza de muerte inaceptable”, aseguró. Además, advirtió que “si algo le pasa a Paloma Valencia, la responsabilidad es del Gobierno Petro”.

Lea más: Denuncian amenaza de muerte contra la candidata presidencial, Paloma Valencia