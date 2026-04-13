No pararemos hasta tener una Colombia sin miedo y segura: Paloma Valencia tras amenazas en su contra

Este domingo, 12 de abril, el expresidente Álvaro Uribe denunció lo que serían unas amenazas contra la candidata presidencial Paloma Valencia. Posterior a eso, la misma candidata respondió en sus redes sociales asegurando que desde su campaña no van a parar “hasta tener una Colombia sin miedo y segura”.

La respuesta de Paloma Valencia a las amenazas en su contra

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Por medio de un video, la candidata del Centro Democrático aseguró: “No vamos a parar hasta tener una Colombia en donde cualquiera puede expresar lo que piensa sin que lo amenacen, sin que los violentos decidan a dónde pueden ir los candidatos y a dónde no, sin que los violentos le dicen a los colombianos por quién votar”.

“Estamos aquí en la política, precisamente, para cambiar todo eso”, agregó.

Al tiempo, la candidata de la colectividad del expresidente Álvaro Uribe puntualizó que “las amenazas y la falta de garantías” no los van a detener en “esta lucha por un país sin miedo, donde no sean los violentos los que manden y pongan las condiciones”.

“La única obsesión de esta campaña es sumar por una Colombia más grande”, concluyó.

Esto dijo Paloma Valencia:

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