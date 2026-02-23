El 62 % de colombianos cree que la democracia se debilita por corrupción y desigualdad

Antioquia

La percepción de deterioro democrático crece en Colombia a menos de un año del pulso electoral de 2026.

El 62 % de los ciudadanos considera que la democracia se está debilitando y señala como principales causas la corrupción y la desigualdad, problemas que siguen marcando la agenda pública del país.

Así lo revela la encuesta Cuidar la Democracia, aplicada a 1.700 personas en 81 municipios entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre de 2025.

El estudio, con un margen de error de más o menos 2,76 % y 95 % de confianza, retrata un país crítico frente al funcionamiento institucional, pero no dispuesto a renunciar al modelo democrático.

¿Cuáles son las cifras más altas?

Aunque el 58 % se declara insatisfecho con la manera como opera actualmente la democracia, el respaldo al voto es contundente: el 92 % cree que sufragar hace la diferencia y el 72 % afirma que piensa votar en las próximas elecciones. Es decir, hay inconformidad con los resultados, pero no con el mecanismo.

Cuando se profundiza en las razones del malestar, el 42 % identifica la corrupción como el factor que más incide en la insatisfacción con la democracia. Le sigue la desigualdad, mencionada por el 39 %.

Ambas cifras muestran que el desgaste no responde únicamente a coyunturas políticas recientes, sino a problemas estructurales que se arrastran desde hace décadas.

El fenómeno de la desinformación

Otro dato que enciende alertas es el impacto de la desinformación. El 60 % de los encuestados considera que la información falsa o engañosa es la amenaza más seria para el sistema democrático.

En un entorno digital donde circulan contenidos sin verificación, el temor a la manipulación del debate público se consolida como preocupación central.

En términos de expectativas, la ciudadanía asocia una democracia más sólida con resultados concretos. El 56 % cree que mayores oportunidades de educación y trabajo mejorarían su satisfacción; el 54 % menciona la seguridad y el 50 % la transparencia.

La evaluación del sistema, entonces, está ligada a condiciones de vida y no solo a principios formales.

Impulsadores de la encuesta y conclusión final

La iniciativa es liderada por once universidades, entre ellas la Universidad EAFIT, la Universidad de los Andes y la Universidad ICESI, junto con organizaciones como Sura y Comfama.

Sus impulsores plantean que los resultados deben servir como insumo para el debate público y para compromisos verificables de los candidatos en 2026.

El panorama es claro: la democracia conserva respaldo ciudadano, pero enfrenta un desgaste profundo asociado a la corrupción, la desigualdad y la desinformación. La advertencia está hecha en cifras.