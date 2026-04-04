Ola de violencia genera incertidumbre en el proceso electoral: Juan Daniel Oviedo

Armenia

Recordemos que el ataque con explosivos se registró en inmediaciones de una estación de policía en el norte de Antioquia que dejó un uniformado herido.

A propósito, en su visita a la ciudad, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo llamó la atención sobre la ola de violencia que vive el país y que continúe sin importar la época de Semana Santa.

Manifestó que la paz total ha perdido el rumbo a la hora de garantizar la seguridad en los diferentes territorios y reconoció que es muy preocupante que este tipo de hechos ocurran en esta temporada.

Fue claro que lo anterior es un mensaje contundente respecto a la ausencia del control territorial del país lo que está pasando facturas y generando incertidumbre en el proceso electoral.

“Yo creo que en materia de seguridad tenemos que reconocer que aquí el proceso de paz total ha perdido el rumbo y nos ha llevado a que Colombia pierda el rumbo a la hora de garantizar la seguridad de todos sus territorios. Y que esto suceda también en la temporada de Semana Santa es verdaderamente preocupante porque es un mensaje en donde la ausencia del control territorial del país, nos está pasando facturas y está generando incertidumbre en el proceso electoral", alertó.

Envío un llamado al gobierno nacional para que tomen las medidas correspondientes para garantizar unas elecciones en paz y seguras.

“Nuestra invitación al gobierno nacional es a que se tomen las medidas para garantizar unas elecciones seguras y en paz y, sobre todo, a todas las personas, nuestro compromiso Paloma y Oviedo es para garantizar una seguridad total que nos haga sentir tranquilos a la hora de salir a trabajar sin miedo en cualquier parte del país", mencionó.

Dio a conocer que desde su candidatura de la mano con Paloma Valencia trabajarán por la seguridad total que está enfocada en la seguridad integral alzando la moral y poniendo en su lugar a la Fuerza Pública para defender los intereses de toda la población civil.