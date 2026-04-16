INPEC debe estar a cargo de los procesos de contratación de cámaras y brazaletes: MinJusticia

Armenia

En el marco del Foro de Gerentes que lideró la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el ministro de Justicia Jorge Iván Cuervo se refirió a la polémica que se ha generado por cuenta del caso en Bogotá donde capturan a un delincuente por robarle el celular a un militar y que portaba un brazalete del Inpec.

El ministro sostuvo que tienen una falla en el proceso puesto que el INPEC debe estar a cargo de los procesos de contratación de cámaras y también de los brazaletes.

Explicó que actualmente el brazalete lo controla el INPEC y el operador lo contrata el Uspec igual que el tema de cámaras por lo que hay tiene que generarse una reflexión por lo que considera debe corregirse esa falla.

Considera que el INPEC debería estar a cargo de los procesos de contratación de cámaras y de los brazaletes.

“El brazalete lo controla el INPEC, el operador lo contrata el USPEC, esa es una reflexión igual el tema de cámaras, esa es una reflexión que tenemos que hacer institucional. Es decir, no puede ser que el contrato de cámaras y el contrato de brazalete lo tenga el USPEC y el sistema de control lo tenga el INPEC. Yo creo que ahí hay una falla que tenemos que corregirla", destacó.

En cuanto al caso puntual de Bogotá reconoció que tiene seis violaciones al régimen que significa que no puede moverse en zona específica y aunque fue informado al Juez de Ejecución de Penas no tomó ninguna medida.

“En el caso específico de Bogotá que causó la molestia del alcalde, investigamos el caso. Se trata de una persona que tuvo seis violaciones al régimen del brazalete, que significa que usted no puede moverse por una zona. Esas violaciones fueron informadas al juez de ejecución de penas, quien podía revocar la medida Era el juez de ejecución de penas. Eso no lo puede hacer unilateralmente el INPEC ni el Ministerio de Justicia. Se le informó al juez de ejecución de penas, no tomó ninguna medida, esta persona siguió“, resaltó.

Anotó que son alrededor de 19 mil personas que tienen prisión domiciliaria con uso de brazalete en el país.