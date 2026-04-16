Capturan a joven de 24 años por realizar tocamientos a menores de edad en Sibaté, Cundinamarca

En las últimas horas, las autoridades en el municipio de Sibaté en Cundinamarca lograron capturar en flagrancia a un joven de 24 años haciendo tocamientos a una niña de 13 años.

El hombre fue sorprendido por la comunidad que lo detuvo y alertaron a la Policía Metropolitana de Soacha.

El capturado estaría vinculado a otros casos de tocamientos a menores de edad y lograba huir en una motocicleta, de acuerdo con los videos de cámaras de seguridad.

“Los hechos se presentaron en el barrio Pablo Neruda de Sibaté que se movilizaba en una motocicleta intercepta a una menor de 13 años, a quien de manera violenta realiza tocamientos indebidos”, aseguró el Coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, Comandante de la Policía Metropolitana de Soacha.

En la Fiscalía General de la Nación un juez dictaminó medida de aseguramiento privativa de la libertad en una cárcel por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.