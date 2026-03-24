¿Cuándo estará listo el puente de Venecia?: El IDU confirma que la obra ya supera el 80% de avance

Hay una noticia positiva para los bogotanos, especialmente para quienes viven hacia el sur de la ciudad. En las últimas horas, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que el puente de Venecia ya alcanza un 81% de avance.

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Esta es una noticia cobra una gran relevancia, teniendo en cuenta que esta obra fue recibida por la Alcaldía de Carlos Fernando Galán en un 12,94%. De acuerdo con las proyecciones que hace el IDU, esta importante obra estaría habilitada a finales de 2026. Lo que solucionaría problemas de movilidad en el sur de la ciudad.

“Vamos a trabajar para que entre noviembre y diciembre (de este año) ya los tengamos listos y seguir avanzando en el primer nivel para mejorar la movilidad. Seguimos avanzando: son casi 800 personas trabajando en turnos (en este grupo 1) para transformar esta ciudad en una más moderna y mejor conectada”, indicó el director del IDU, Orlando Molano.

¿Qué avances significativos tiene esta obra?

El IDU informó que, dentro de los grandes avances, ya se completó la cimentación total del puente, incluyendo la construcción de los 523 pilotes y los 12 dados. En cuanto a la superestructura, se han izado las 15 vigas previstas y se avanza en la construcción de los estribos, con tres ya finalizados y uno en ejecución.

En las próximas semanas, se contempla la fundida del tablero vehicular y el inicio de la instalación de las barandas metálicas del puente. Esta obra es de vital importancia para la movilidad de este sector de la ciudad. Recordemos que desde el 11 de abril de 2023 está restringido el paso total en el puente de Venecia.

“Entendemos las molestias y ofrecemos disculpas, pero aquí estamos trabajando por los bogotanos. Lo seguiremos haciendo para entregar nuestros proyectos. Aquí cerca, en el pulpo de la Av. Primero de Mayo, también estamos trabajando y fundiendo concreto para lograr terminar toda la Av. 68”, aseguró Molano.

¿Qué pasará con el TransMilenio por la Av. 68?

El puente de Venecia hace parte del grupo 1 de la av. 68, comprendido entre la Autopista Sur y la calle 18 Sur. La Administración del alcalde Carlos Fernando Galán recibió este grupo en enero de 2024 con un avance del 39,91% y al 16 de marzo de 2026 ya registra un 60.98% de avance.

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El proyecto abarca una longitud de 2,83 km, además de 62 mil m2 de espacio público y zonas verdes. Contempla también la construcción de 1,83 km de ciclorruta, un puente vehicular, cuatro pasos peatonales deprimidos para el acceso a la estación Primero de Mayo y tres estaciones de TransMilenio a lo largo del grupo.

Es importante mencionar que la troncal de la Avenida 68 tendrá 21 estaciones de TransMilenio. La extensión total será de 17 kilómetros desde la Autopista Sur hasta la carrera Séptima con calle 100 y conectará con siete troncales que ya existen, entre ellas, la troncal Séptima y la troncal Suba.