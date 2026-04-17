¿Cuánto es el subsidio de energía para el estrato 3? Cálculo si el recibo llega por $100.000

La empresa ENEL es el ente encargado de la producción y la distribución de electricidad y gas en Colombia, misma entidad que junto al Estado subsidia algunas tarifas de usuarios pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3.

De acuerdo con la información oficial, el gobierno es quien se encarga de revisar cuál es el consumo mínimo de energía que requiere una familia para subsistir y satisfacer sus necesidades básicas, esto es posible por una verificación del gasto de los principales electrodomésticos de un hogar y de otros factores.

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Dicho lo anterior, aquí le explicaremos cómo funciona este subsidio dependiendo de su estrato.

Si usted es perteneciente al estrato 1, el subsidio puede llegar a cubrir hasta el 60% de la factura.

Si usted pertenece al estrato 2, el subsidio puede llegar a cubrir hasta el 50% de la factura.

Si usted pertenece al estrato 3, el subsidio puede llegar a cubrir el 15% de la factura.

En ese orden de ideas, si su factura llega por un valor de 100.000 pesos y usted está clasificado en el estrato 3, este beneficio económico le cubrirá alrededor de 15.000 pesos, cumpliendo con el 15% del costo de la factura que asume el Estado.

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¿Cómo funciona el subsidio de energía en Colombia?

Es importante señalar que en Colombia el consumo de subsistencia depende de la altura del nivel del mar en el que se encuentre el municipio donde reside.

Es decir, si su territorio está por encima de los 1.000 m s. n. m., el consumo de subsistencia establecido es de 130 kWh (kilovatio-hora); en cambio, si está por debajo de los 1.000 m s. n. m., el consumo de subsistencia es de 173 kWh.

La entidad aclara que, si su consumo de energía es mayor a ese mínimo de subsistencia establecido, deberá pagar el excedente de la tarifa o, si es el caso, el costo total del recibo.

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¿Cuál es la ley que regula el subsidio de energía en Colombia?

Según la información alojada en el portal web oficial de la empresa de energía ENEL, el subsidio de energía está regulado de acuerdo a lo establecido en la Ley 142 de 1994 en sus artículos 89 y 99, donde se aplican los principios de solidaridad y de redistribución en materia de servicios públicos de los domicilios.

La normativa estipula que los usuarios de los estratos 5 y 6 y los usuarios industriales y comerciales, por medio de una contribución del 20%, se ayuda a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 a cubrir el subsidio en la factura del consumo de energía.

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