Inician pagos del Ingreso Mínimo Garantizado de ABRIL: Consulte cuánto le llega en Efecty y más

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), ya inició los pagos del mes de abril de la estrategia Ingreso Mínimo Garantizado (IMG).

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En los componentes dirigidos a hogares, los recursos llegan a más de 897.000 personas en Pobreza Extrema, Primera Infancia, Educación y Víctimas con Pertenencia Étnica. Por su parte, en los componentes dirigidos a personas, los pagos benefician a más de 106.000 personas en los componentes de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad.

¿Cómo se puede ser beneficiario del Ingreso Mínimo Garantizado?

Para formar parte de esta estrategia, los ciudadanos interesados deben cumplir con varios requerimientos, como pertenecer al grupo A o B del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBÉN); no ser beneficiarios de otros programas otorgados por el Gobierno Nacional, es decir, ‘Colombia Mayor’, ‘Jóvenes en Acción’ o ‘Renta Ciudadana’, y; tener una cuenta activa en algunas de las entidades financieras con las que tiene convenio.

De esta manera, el Distrito destina más de $54.000 millones en transferencias monetarias durante este ciclo, alcanzando una inversión acumulada superior a $173.000 millones en lo corrido de 2026, como parte del compromiso de la Administración distrital, liderada por el alcalde Carlos Fernando Galán, con el bienestar de la ciudadanía y la reducción de la pobreza en Bogotá.

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¿Quiénes reciben el Ingreso Mínimo Garantizado?

Personas:

Con discapacidad: A, B, C1 - C9. (No condicionada)

Personas mayores: A, B, C1. (No condicionada)

Jóvenes en ruta de inclusión social y productiva: A, B, C1 - C9. Condicionada a formación, acompañamiento psicosocial e intermediación laboral.

Hogares:

Hogares en pobreza extrema: No están cubiertos por la nación: A. (No condicionada).

Hogares con niños, niñas y adolescentes: A y B. Condicionada a control de talla y peso junto con asistencia al colegio.

¿A dónde se realizan los pagos?

Los pagos se realizan de manera escalonada a través de las billeteras digitales: dale!, MOVii, DaviPlata Bancamía y Nequi, así como mediante giro que puede retirarse en los puntos de Efecty. Todas las personas beneficiarias recibirán un mensaje de texto informando la disponibilidad del apoyo.

Adicionalmente, cabe recordar que si usted es beneficiario le llegará un mensaje de texto a su celular en donde se le informará la disponibilidad del subsidio.

Además de ser un apoyo económico, Ingreso Mínimo Garantizado avanza hacia una política social de cuarta generación, más moderna, innovadora, articulada e integral. En este marco, el Distrito le apuesta a conectar a la ciudadanía con el sistema financiero, facilitando el acceso y uso de servicios financieros pertinentes para sus necesidades.

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