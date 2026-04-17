Cerca de 1.000 viviendas serían intervenidas por inundaciones registradas en Montería

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, informó que cerca de 1.000 viviendas serían intervenidas en las comunas 1 y 2, y la zona rural de la capital cordobesa, luego de las inundaciones que enfrentó esta sección del país el pasado mes de febrero tras el paso de un frente frío que intensificó las lluvias.

“Estamos avanzando con hechos concretos para que las familias afectadas puedan recuperar sus hogares y su tranquilidad. No nos hemos detenido desde el primer momento de la emergencia y hoy damos un paso firme en la recuperación de estos sectores”, afirmó el alcalde Hugo Kerguelén.

La primera piedra para la adecuación de viviendas se realizó en hogares ubicados en El Dorado, San Jerónimo, Rancho Grande, La Palma, Mi Ranchito y El Vidrial, donde, según la administración municipal se habría cumplido con los requisitos establecidos tras el proceso de inscripción, preselección y verificación técnica de la convocatoria pública realizada del 6 al 8 de abril del presente año.

“Este proyecto tiene una inversión que supera los $7.900 millones, $5.000 para el suministro de materiales y más de $2.900 millones para el suministro de mano de obra. El contrato de materiales incluye la adecuación de redes hidrosanitarias y eléctricas, mejoramiento de acabados, reparación de pisos, carpintería y atención de afectaciones estructurales derivadas de la emergencia, garantizando condiciones dignas y seguras para las familias beneficiadas”, aseguró la administración municipal.

“De manera paralela, el contrato de suministro de mano de obra permitirá intervenir hasta 1.000 viviendas en diferentes sectores del municipio, generando además 228 empleos entre mano de obra calificada y no calificada, lo que dinamiza la economía local en medio del proceso de recuperación”, agregó.

El alcalde de Montería reiteró que “estas acciones se seguirán impulsando para avanzar rápidamente en la recuperación de los sectores más afectados y garantizar soluciones concretas que mejoren la calidad de vida de la población”.

Finalmente, la administración municipal precisó que “la inversión por cada vivienda que resultó seleccionada tendrá un valor máximo de $5.511.152. Los trabajos a realizar están dirigidos a hogares que presentan afectaciones como daños en pisos por sobresaturación, humedad en muros con deterioro de pinturas, fallas en componentes eléctricos, afectaciones en redes hidrosanitarias por desbordamientos y daños en puertas internas o de acceso en madera”.