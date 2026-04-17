Así será el “Cepeda Fest” del candidato Iván Cepeda en Tunja este 17 de abril

El candidato presidencial estará en la Plazoleta Muisca de Tunja en el “Cepeda Fest”.

Tunja

La cita es a las 2 de la tarde en la Plazoleta Muisca de Tunja en lo que la campaña del Pacto Histórico ha denominado Cepeda Fest, un espacio donde el candidato Iván Cepeda escuchará a voceros de las comunidades y dará a conocer su plataforma política para llegar a la Casa de Nariño.

El recién elegido Representante a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez confirmó que también se recibirán apoyos que ya fueron hechos públicos como con la Alianza Verde, En Marcha, Esperanza Democrática, entre otros.

Es posible que se vean por primera vez a los Verdes Progresistas que hacen parte del equipo del gobernador Carlos Amaya compartiendo tarima con el candidato del Pacto Histórico.