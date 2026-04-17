Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

17 abr 2026 Actualizado 12:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Así será el “Cepeda Fest” del candidato Iván Cepeda en Tunja este 17 de abril

El representante a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez, confirmó que también se recibirán apoyos previamente anunciados.

El candidato presidencial estará en la Plazoleta Muisca de Tunja en el “Cepeda Fest”.

El candidato presidencial estará en la Plazoleta Muisca de Tunja en el “Cepeda Fest”.

El candidato presidencial estará en la Plazoleta Muisca de Tunja en el “Cepeda Fest”.

Tunja

La cita es a las 2 de la tarde en la Plazoleta Muisca de Tunja en lo que la campaña del Pacto Histórico ha denominado Cepeda Fest, un espacio donde el candidato Iván Cepeda escuchará a voceros de las comunidades y dará a conocer su plataforma política para llegar a la Casa de Nariño.

El recién elegido Representante a la Cámara por Boyacá, José Luis Bohórquez confirmó que también se recibirán apoyos que ya fueron hechos públicos como con la Alianza Verde, En Marcha, Esperanza Democrática, entre otros.

Es posible que se vean por primera vez a los Verdes Progresistas que hacen parte del equipo del gobernador Carlos Amaya compartiendo tarima con el candidato del Pacto Histórico.

Narda Guarín

Narda Guarín

Periodista, Licenciada en Ciencias Sociales y Económicas, Abogada y especialista en Derecho Constitucional...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir