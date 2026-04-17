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Agarrón en la derecha: “Pide unión, pero le dice ‘fantoche’ a Abelardo”, Germán Rodríguez a Cárdenas

Siguen los desencuentros entre las campañas presidenciales de Paloma Valencia y Abelardo De La Espriella”.

En entrevista con Julio Sánchez Cristo, en 6AM W, el senador electo Germán Rodríguez y el vocero político de la ‘Gran Consulta por Colombia’, Mauricio Cárdenas, hablaron sobre los ataques entre los simpatizantes de ambos candidatos.

Y luego de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez señalara a De La Espriella de “maltratar” a Valencia, Cárdenas se pronunció.

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“Yo siento cierto desespero en la campaña de Abelardo De La Espriella, nuestra actitud, nuestra estrategia y nuestra decisión es no reaccionar. Nosotros no vamos a caer en esas descalificaciones, ni en los ataques, ni en los videos provocadores que vuelven a suscitar divisiones”, dijo.

De inmediato, el congresista electo de la ‘lista del Tigre’ cuestionó las palabras del exministro de Hacienda y recordó los descalificativos que, según advirtió, ha dicho contra el candidato De La Espriella.

“Digamos las cosas con mayor honestidad. Es momento de aceptar, usted le dijo ‘fantoche’ a Abelardo, ‘tigre de papel’, lo tilda de homofóbico cuando él mama gallo sobre Oviedo, está muy mal hecho lo que ustedes hicieron”, señaló.

Y agregó que “quienes estarían haciendo una campaña sucia” serían ellos.

“Aceptemos nuestras culpas y responsabilidades”, sostuvo.

En respuesta, Cárdenas dijo: “a mí me complace mucho que haya alguien en la campaña de Abelardo prestándole toda la atención a lo que uno ha dicho a lo largo de la campaña”.

“Más allá de esto, de lo que se diga o no se diga, yo creo que hay una realidad y es que la única candidata que puede derrotar a Iván Cepeda en la segunda vuelta se llama Paloma Valencia, eso es lo que nos debe unir”, señaló el exministro.

Y también dijo que “sería bueno que Abelardo De La Espriella fuera a los debates porque la democracia necesita deliberación”.

“Que salga al debate, a eso no hay que tenerle miedo”, indicó.

A su turno, el congresista electo le dijo: “deje de atacar al ‘Tigre’, no lo siga criticando, usted está diciendo que nos vamos a unir, pero sigue criticando”.

“No seamos cizañeros, el país está en riesgo, dejemos de estar criticando, yo nunca atacaría a la candidata Paloma”, aseguró.

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Escuche la entrevista completa AQUÍ: