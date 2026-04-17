¿A qué hora juega hoy el Deportivo Cali hoy? Prográmese con la fecha 17 de la Liga Colombiana

Deportivo Cali se prepara para un duelo clave en su lucha por ingresar a los cuadrangulares del Torneo Apertura, cuando visite a Boyacá Chicó, un equipo que atraviesa un momento complicado en la parte baja de la tabla. Para el conjunto Azucarero, este compromiso representa una oportunidad importante de sumar puntos y mantenerse dentro del grupo de los ocho.

El equipo caleño viene de empatar 1-1 frente a Llaneros en la jornada anterior, un resultado que, aunque dejó sensaciones agridulces, le permitió extender su racha positiva a una sola derrota en sus últimos seis partidos. Actualmente, el Cali se ubica en la octava posición con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y cinco derrotas. Sin embargo, la tabla está muy apretada, ya que apenas tres puntos lo separan del puesto 13, por lo que no hay margen de error en esta recta final del campeonato.

Le puede interesar: Colombia goleó a Brasil y disputará el título del Sudamericano Sub-17: Final contra Argentina

Por su parte, Boyacá Chicó llega golpeado tras caer 5-0 ante Atlético Bucaramanga en su más reciente presentación. Los ajedrezados ocupan el penúltimo lugar de la clasificación, con un rendimiento muy irregular que se refleja en diez derrotas en 15 partidos, además de tres victorias y dos empates. Esté presente también lo tiene comprometido en la tabla del descenso, por lo que necesita reaccionar con urgencia.

Le puede interesar: Sorpresiva declaración de Restrepo tras caer ante Flamengo: “Pudimos habernos llevado puntos de acá”

¿A que hora juega el Deportivo Cali?

El Deportivo Cali jugará en la ciudad de Boyacá en donde se enfrentara al Boyacá Chicó el viernes 17 de abril a las 4:00 p.m. hora colombia y usted podrá seguir la transmisión del partido atraves del portal web de Caracol Radio.