Sorpresiva declaración de Restrepo tras caer ante Flamengo: “Pudimos habernos llevado puntos de acá”

Independiente Medellín sufrió una dura derrota 4-1 frente a Flamengo en el estadio Maracaná, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Con este resultado, el conjunto brasileño se consolida en el primer lugar del Grupo A con seis puntos, seguido por Estudiantes de La Plata con cuatro unidades, mientras que el DIM queda en la tercera casilla con apenas un punto y una diferencia de gol de -3.

Más allá del marcador, el equipo antioqueño mostró algunos pasajes interesantes, especialmente en el primer tiempo, donde logró competirle al rival. Sin embargo, no pudo sostener ese nivel durante los 90′ minutos y terminó siendo superado con claridad, sobre todo en el complemento, donde los errores en la toma de decisiones y las pérdidas de balón fueron determinantes.

En rueda de prensa, el técnico Alejandro Restrepo analizó lo sucedido y reconoció la superioridad del rival, aunque también señaló aspectos a mejorar:

“Evidentemente nos enfrentamos a un grande del continente y del mundo, sabemos lo que significa Flamengo para el fútbol sudamericano y la calidad de jugadores que tienen. Siento que ese buen momento competitivo que tuvimos por pasajes, sobre todo en el primer tiempo, no lo pudimos sostener. En el segundo tiempo fallamos en la toma de decisiones, en la pérdida de balones y en las transiciones, donde ellos son muy fuertes”.

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El entrenador también lamentó los goles recibidos en momentos clave del partido:

“Nos dolió mucho recibir esos goles, sobre todo al final del primer tiempo y del segundo tiempo, porque aumentan la diferencia. Debemos estar más concentrados y ser más conscientes ante este tipo de situaciones frente a un gran rival. Hubiese podido ser un resultado menos abultado o incluso pudimos haber llevado puntos de acá”.

Restrepo también se refirió a las diferencias de competir en Brasil y lo que representa enfrentar a este tipo de equipos:

“Sin lugar a dudas es el partido más difícil que hemos competido en el año, por la intensidad de los jugadores que enfrentamos. Jugamos contra un campeón de América, con futbolistas que han estado en ligas muy importantes. La cancha, la gente y el ritmo nos dejan un gran aprendizaje. Si queremos clasificar, tendremos que hacernos fuertes en casa y buscar la victoria ante ellos”.

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Finalmente, el técnico destacó el crecimiento que puede significar este tipo de experiencias:

“El fútbol brasileño hoy tiene una gran inversión, con jugadores que regresan de Europa en buenas edades y le dan ritmo e intensidad a la liga. Para nosotros es importante enfrentar estos equipos para seguir creciendo. No es la primera vez que vengo al Maracaná, sé lo que se vive acá. Es una oportunidad para nuestro club de seguir compitiendo ante grandes rivales, pero hoy, más allá de sus virtudes, nosotros no tuvimos una buena noche”.