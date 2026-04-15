Los “Shottas” reconoció que dos integrante de su organización secuestraron a Risary Caldas Valtan

Los "Shottas" ratificaron su decisión de continuar firmemente en el proceso de Paz.

La Delegación del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Socio Jurídico en el puerto de Buenaventura, dio a conocer un comunicado emitido por el grupo ‘Shottas’ en relación con el secuestro de Risary Caldas Valtan.

En él, Los Shottas hacen un rechazo categórico frente al secuestro de la señora Risary Caldas Valtan, conocida como China, reiterando que este tipo de hechos atentan contra la dignidad humana y la tranquilidad de la comunidad.

Reconocen que dos personas vinculadas a su organización participaron en el secuestro; sin embargo, dichas acciones no contaban con autorización alguna y fueron realizadas de manera individual y por cuenta propia.

Ratificaron su decisión de continuar firmemente en el proceso de Paz y reiteraron su rechazo absoluto a cualquier forma de secuestro o violencia que afecte a la población civil.

Asimismo, manifestaron que harán todo lo que esté a su alcance para contribuir a remediar esta situación y evitar que hechos similares vuelvan a presentarse.

Finalmente, mantienen su compromiso de trabajar en la disminución y prevención de nuevas acciones violentas en el Distrito de Buenaventura, contribuyendo a la construcción de un territorio más seguro y en paz para todos sus habitantes.