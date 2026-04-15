Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

15 abr 2026 Actualizado 22:54

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Alertan incremento en el nivel del mar en el Pacífico colombiano, entre el 16 y el 23 de abril

Este comportamiento del mar se le atribuye a la fase de luna nueva, que genera el fenómeno conocido como marea de sizigia o puja.

Los días de mayor incidencia se prevén para el sábado 18 y el domingo 19 de abril de 2026, cuando se esperan los mayores registros del nivel del mar.

Los días de mayor incidencia se prevén para el sábado 18 y el domingo 19 de abril de 2026, cuando se esperan los mayores registros del nivel del mar.

Los días de mayor incidencia se prevén para el sábado 18 y el domingo 19 de abril de 2026, cuando se esperan los mayores registros del nivel del mar.

La Dirección General Marítima (DIMAR alertó a las comunidades costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca que se prevé un incremento en el nivel del mar en el Pacífico colombiano, entre el 16 y el 23 de abril de 2026.

La interacción de mareas altas y el aumento en la intensidad de las corrientes marinas podría ocasionar posibles inundaciones en sectores costeros del litoral Pacífico, especialmente en sectores cercanos a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco.

Los días de mayor incidencia se prevén para el sábado 18 y el domingo 19 de abril de 2026, cuando se esperan los mayores registros del nivel del mar de la siguiente manera:

Tumaco: hasta 3.98 m (18/04/2026 04:31 p.m.).

Bahía Solano: hasta 4.06 m (19/04/2026 04:54 p.m.).

Buenaventura: hasta 4.88 m (19/04/2026 05:47 p.m.).

Asimismo, se prevén riesgos para embarcaciones menores, pescadores artesanales y actividades turísticas en playa durante la marea descendente (vaciante).

Se recomienda a las comunidades costeras, gremio marítimo -incluyendo marinas-, sociedades portuarias, pescadores artesanales, comerciantes y turistas, extremar las medidas de seguridad y acatar las instrucciones de las autoridades con el fin de prevenir cualquier emergencia que ponga en riesgo la integridad y la vida humana en el mar.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista en Caracol Radio desde 2005. Premios de Periodismo “Gerardo Bedoya” gobernación del Valle...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir