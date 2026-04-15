Alertan incremento en el nivel del mar en el Pacífico colombiano, entre el 16 y el 23 de abril

Los días de mayor incidencia se prevén para el sábado 18 y el domingo 19 de abril de 2026, cuando se esperan los mayores registros del nivel del mar.

La Dirección General Marítima (DIMAR alertó a las comunidades costeras de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca que se prevé un incremento en el nivel del mar en el Pacífico colombiano, entre el 16 y el 23 de abril de 2026.

La interacción de mareas altas y el aumento en la intensidad de las corrientes marinas podría ocasionar posibles inundaciones en sectores costeros del litoral Pacífico, especialmente en sectores cercanos a Bahía Solano, Guapi, Juanchaco (Buenaventura) y Tumaco.

Los días de mayor incidencia se prevén para el sábado 18 y el domingo 19 de abril de 2026, cuando se esperan los mayores registros del nivel del mar de la siguiente manera:

• Tumaco: hasta 3.98 m (18/04/2026 04:31 p.m.).

• Bahía Solano: hasta 4.06 m (19/04/2026 04:54 p.m.).

• Buenaventura: hasta 4.88 m (19/04/2026 05:47 p.m.).

Asimismo, se prevén riesgos para embarcaciones menores, pescadores artesanales y actividades turísticas en playa durante la marea descendente (vaciante).

Se recomienda a las comunidades costeras, gremio marítimo -incluyendo marinas-, sociedades portuarias, pescadores artesanales, comerciantes y turistas, extremar las medidas de seguridad y acatar las instrucciones de las autoridades con el fin de prevenir cualquier emergencia que ponga en riesgo la integridad y la vida humana en el mar.