SIC investiga venta de boletería de BTS en Bogotá tras denuncias de consumidores

La Superintendencia de Industria y Comercio informó que desde febrero de 2026 inició un seguimiento al proceso de venta de boletería para los conciertos de la banda surcoreana BTS, programados para el 2 y 3 de octubre en el estadio El Campín de Bogotá.

Según la entidad, la actuación se realiza para inspeccionar, vigilar, controlar y proteger a los consumidores.

Como parte de este proceso, las SIC a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor abrió una averiguación preliminar con el objetivo de examinar en detalle cómo se desarrolló la preventa y la venta general de las entradas.

En específico, la entidad busca esclarecer qué información se entregó a los usuarios y qué herramientas tecnológicas se implementaron para gestionar la alta demanda.

La SIC solicitó información formal a la promotora del evento, Promotora de Colombia S.A.S., y a la empresa operadora de boletería, Ticket Colombia S.A.S, reconocida como TicketMaster. Entre los datos requeridos están las condiciones de venta, los horarios establecidos, la cantidad de entradas disponibles en cada etapa y las medidas adoptadas para garantizar un proceso transparente y equitativo.

El seguimiento se dio luego de que numerosos ciudadanos reportaran dificultades al intentar comprar boletas. Las quejas incluyen fallas en las plataformas digitales, falta de claridad en la información y problemas durante las etapas de preventa y venta general.

Cabe recordar que el concierto de la banda coreana tuvo una alta demanda por parte de los seguidores.

De hecho, la expectativa por los conciertos fue tan alta que gran parte de las entradas se agotaron rápidamente, cerca del 90% se vendió en la preventa, es decir, más de 40.000 entradas por fecha, donde los usuarios debían contar con una membresía por medio de la plataforma WeVerse y el resto en la venta general, alcanzando el “sold out” en ambas fechas.

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Ante ello, la Superintendencia realizó nuevos requerimientos a las empresas involucradas para que detallen con precisión la información entregada a los consumidores, los aforos disponibles y los mecanismos implementados para garantizar la transparencia del proceso.

La entidad reiteró que continuará adelantando las actuaciones correspondientes y, de encontrar irregularidades, podría adoptar medidas conforme a la normativa vigente en protección al consumidor.