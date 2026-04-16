“Trump no es tonto y sabe que va a sacar provecho del conflicto con el papa León”: arzobispo Wenski
Arzobispo Thomas Wenski abordó la tensión entre el papa León XIV y el presidente Donald Trump y criticó las leyes migratorias “anticuadas”.
“Trump no es tonto y sabe que va a sacar provecho del conflicto con el papa León”: arzobispo Wenski
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El arzobispo Thomas Wenski ofreció su perspectiva sobre la reciente confrontación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa León XIV, calificándola como “noticia de ayer”. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Wenski sugirió que el presidente podría “sacar algo de provecho de este conflicto”, mientras que el papa, según él, podría estar “acostumbrado a estos ataques”.
Wenski recordó un precedente histórico en el que el papa Juan Pablo II se opuso “completamente a la guerra en Irak” y hablaba claramente con el expresidente George W. Bush de ello. Sin embargo, señaló una diferencia clave: “Bush no reaccionó” de la misma manera que el presidente Trump.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...