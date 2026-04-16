Presidente Donald Trump anuncia alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano

Este jueves, a mediodía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció un acuerdo de alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que comenzará a las 5 p.m. (hora del Este), tras conversaciones con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El mandatario, a través de redes sociales, aseguró que el entendimiento se produce luego de una reunión celebrada esta semana en Washington, en la que representantes de ambos países se encontraron por primera vez en 34 años, con la mediación del secretario de Estado.

La instrucción del presidente es que dicha tarea sea apoyada por el vicepresidente Vance, al igual que el secretario. Rubio y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan “Razin’” Caine.

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