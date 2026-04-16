Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

16 abr 2026 Actualizado 16:28

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Internacional

Presidente Donald Trump anuncia alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano

El acuerdo se da tras conversaciones con los líderes de ambos países y una reunión en Washington que marcó el primer contacto en más de tres décadas.

Fotos: (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Getty Images

Fotos: (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Getty Images

Fotos: (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Getty Images

Juan Esteban Silva@juanestebansr

Este jueves, a mediodía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció un acuerdo de alto el fuego de 10 días entre Israel y Líbano, que comenzará a las 5 p.m. (hora del Este), tras conversaciones con el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

El mandatario, a través de redes sociales, aseguró que el entendimiento se produce luego de una reunión celebrada esta semana en Washington, en la que representantes de ambos países se encontraron por primera vez en 34 años, con la mediación del secretario de Estado.

La instrucción del presidente es que dicha tarea sea apoyada por el vicepresidente Vance, al igual que el secretario. Rubio y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan “Razin’” Caine.

Escuche Caracol Radio EN VIVO:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Juan Esteban Silva

Juan Esteban Silva

Corresponsal internacional en Washington DC cubriendo Casa Blanca, Congreso de EEUU, Departamento de...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir