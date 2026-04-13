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13 abr 2026 Actualizado 18:01

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“Ataque del presidente Trump al papa León XIV es un error político muy grave”: Marco Politi

Marco Politti, escritor y analista político, ha señalado que no existen precedentes modernos de una confrontación de esta magnitud entre un presidente de Estados Unidos y el papa.

“Ataque de Trump al papa León XIV es un error político muy grave”: Marco Politi

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Maria José Castro

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una serie de ataques verbales contra el papa León XIV, calificándolo de “débil con el crimen”, criticando su política exterior y acusándolo de ser complaciente con la izquierda radical. Trump, incluso, llegó a firmar que, de no ser por él, el papa nunca habría llegado al pontificado.

Las recientes declaraciones han generado un debate sobre sus implicaciones políticas y religiosas a nivel internacional. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el escritor y periodista Marco Politi señaló que no existen precedentes modernos de una confrontación de esta magnitud entre un presidente de EEUU y el papa.

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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