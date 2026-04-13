“Ataque del presidente Trump al papa León XIV es un error político muy grave”: Marco Politi

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una serie de ataques verbales contra el papa León XIV, calificándolo de “débil con el crimen”, criticando su política exterior y acusándolo de ser complaciente con la izquierda radical. Trump, incluso, llegó a firmar que, de no ser por él, el papa nunca habría llegado al pontificado.

Las recientes declaraciones han generado un debate sobre sus implicaciones políticas y religiosas a nivel internacional. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, el escritor y periodista Marco Politi señaló que no existen precedentes modernos de una confrontación de esta magnitud entre un presidente de EEUU y el papa.

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