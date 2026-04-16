¡Sin colombianos! Así quedaron las llaves de semifinales de Europa League

De diez futbolistas colombianos que iniciaron la fase de liga de la Europa League a semifinales no llegará ninguno. Este jueves se cerró la instancia de cuartos de final y con ello quedó el salgo negativo para los conacionales, pues Juan Camilo Cucho Hernández y Nelson Deossa, por Real Betis, y Jhon Lucumí, por Bolonia de Italiam quedaron eliminados.

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Braga remontó de visita y eliminó al Betis

El Sporting Braga logró la gesta en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España. Tras el 1-1 en la ida, en la que Cucho Hernández marcó el gol del cuadro español, el partido de vuelta fue remontada para los portugueses para volver a unas semifinales de Europa League.

Lo inició ganando Betis con Antony (13′) y tomó diferencia de dos goles con la anotación de Abde (26′). Sin embargo, el cuadro portugués comenzó la remontada al 38′ con el gol de Pau Victor y en el segundo tiempo hubo otras tres anotaciones, la de Vitor Carvalho (49′), Ricardo Horta de penal (53′) y Jean-Baptiste Gorby (74′).

Friburgo eliminó al Celta por goleada

La otra cuota española del certamen la dejó en el camino el Friburgo de Alemania. Celta de Vigo cayó en la ida 3-0 y en la vuelta en calidad de local por 1-3, para un global de 6-1 y una lamentable eliminatoria. En semifinales el cuadro teutón se enfrentará contra Sporting Braga.

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Aston Villa dejó al Lucumí de Bolonia sin semifinales

El equipo inglés superó con contundencia la eliminatoria de cuartos de final ante Bolonia, equipo en el que milita el colombiano Jhon Lucumí. El conjunto de Birmingham ganó en la ida 1-3 y en la vuelta fue un 4-0 para instalarse por primera vez entre los mejores cuatro de la competencia.

Nottingham sacó al Porto y habrá semifinal inglesa

El conjunto inglés eliminó al Porto con un 2-1 en el global. La ida en suelo portugués terminó 1-1, mientras que en la vuelta la diferencia fue mínima y con la expulsión de Bednarek, Morgan Gibbs-White puso el de la clasificación al minuto 12′.

Así quedaron las llaves de cuartos de final

Ida

Jueves 30 de abril

Notthingham vs. Aston Villa

Braga vs. Friburgo

Vuelta

Jueves 7 de mayo

Aston Villa vs. Nottingham Forest

Friburgo vs. Braga