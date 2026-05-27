U. Nacional declaró alerta por ingreso de encapuchados a sede Bogotá: se identifican con logos Farc

La Universidad Nacional declaró alerta naranja este martes en la sede Bogotá luego del ingreso de un grupo de encapuchados que, según denunció la institución, pidió evacuar un edificio de Ciencias Humanas porque presuntamente “armarían y activarían allí artefactos explosivos”.

La situación obligó a la universidad a activar protocolos de emergencia dentro del campus mientras estudiantes, docentes y trabajadores evacuaban algunas zonas de manera preventiva.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por la vicerrectora de la sede Bogotá, Lorena Chaparro, los hechos ocurrieron durante la tarde, cuando varias personas encapuchadas ingresaron al campus y comenzaron a distribuir panfletos y realizar pintas en las paredes.

Encapuchados aseguraron pertenecer a disidencias de las FARC

Según explicó la directiva, los individuos afirmaron pertenecer a la Unión Clandestina Popular y al Movimiento Bolivariano FARC-EP.

“Estas personas solicitaron a la comunidad que se encontraba en un edificio de Ciencias Humanas que debía evacuar pues armarían y activarían allí artefactos explosivos”, afirmó Chaparro.

La situación generó preocupación entre estudiantes y profesores presentes en el lugar. Según la universidad, parte de la comunidad universitaria rodeó a los encapuchados y pidió su retiro pacífico del campus.

La vicerrectora también aseguró que algunos estudiantes y docentes rechazaron la presencia del grupo y recordaron el reciente asesinato de Mateo Pérez, estudiante de la sede Medellín.

Universidad activó alerta naranja y pidió evacuar zonas del campus

Tras conocer lo ocurrido, la Vicerrectoría de la sede Bogotá declaró alerta naranja y activó medidas preventivas dentro del campus universitario.

La universidad pidió a la comunidad no acercarse a las zonas consideradas de riesgo, atender las indicaciones de emergencia y evacuar los edificios en caso de ser requerido por los facilitadores institucionales.

Además, recomendó abandonar el campus de manera preventiva a quienes no tuvieran actividades académicas o administrativas y confirmó la habilitación de varias porterías vehiculares para facilitar la salida de estudiantes y trabajadores.

“La institución rechaza estos hechos que pretenden sembrar el miedo en nuestra comunidad y adelantar acciones violentas irrumpiendo en las actividades misionarias”, señaló la universidad en su pronunciamiento oficial.

Crece preocupación por seguridad dentro de universidades públicas

Los hechos generaron preocupación dentro de sectores de la comunidad universitaria por las amenazas relacionadas con presuntos explosivos y la aparición de mensajes alusivos a organizaciones armadas ilegales dentro de uno de los principales campus universitarios del país.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas capturadas ni sobre hallazgos de explosivos en las instalaciones de la Universidad Nacional.

Las autoridades universitarias mantienen seguimiento a la situación mientras continúan las medidas preventivas y de control dentro de la sede Bogotá.

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