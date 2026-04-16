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“Se robaron 17.000 millones del canal La Esperanza; inversión no sirvió de nada”: Líder de la Mojana

6AM W se contactó con el vicepresidente de la Corporación para la Defensa de la Región de La Mojana (Codemojana), Yonairo Sáenz, quien lanzó fuertes cuestionamientos contra la gestión del Gobierno Nacional en esta zona del país, asegurando que la región atraviesa una crisis “económica, ambiental y física”

el líder sostuvo que la situación actual es consecuencia directa de decisiones tomadas por funcionarios del alto gobierno, particularmente frente al manejo del boquete de Carregato, punto crítico de inundaciones en la región.

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Canal de La Esperanza: una millonaria inversión sin resultados

La fuerte denuncia del líder de la Mojana tiene que ver con el proyecto del Canal de La Esperanza, en el que, según Sáenz, se invirtieron cerca de 17.000 millones de pesos sin lograr mitigar las inundaciones.

El líder explicó que, contrario a lo proyectado, el caudal de agua no disminuyó como se esperaba. “Se dijo que pasarían 70 metros cúbicos, pero hoy pasan hasta 1.500 por Carregato y otros 1.500 por el canal”, señaló.

Incluso, lanzó una grave acusación al afirmar que estos recursos “no sirvieron de nada”, y pidió investigaciones sobre su ejecución.

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“Yo digo que se robaron, se abudinearon 17 mil millones de pesos del canal de la esperanza que no sirvieron de nada. Eso no lo ha dicho el doctor Carrillo y es bueno que la opinión pública y el presidente Petro sepan que los 17 mil millones de pesos que invirtió Carlos Carrillo en el canal de La Esperanza, que decía que iba a mitigar, no fue ninguna solución.” Afirmó el líder.

“No somos amigos de Olmedo López”: respuesta a señalamientos de Carrillo

Sáenz rechazó las acusaciones que vinculan a líderes de La Mojana con el exdirector de la UNGRD, Olmedo López. Aseguró que su llegada fue decisión del Gobierno Nacional y no de las comunidades.

“Nosotros no nombramos a Olmedo López. Fue designado por el presidente Gustavo Petro, así como otros funcionarios que han llegado a la región”, afirmó, al insistir en que Codemojana es una organización con respaldo legal y trayectoria desde gobiernos anteriores.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: