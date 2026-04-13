Familias viven en cambuches desde hace cuatro años por inundaciones en la Mojana

Sincelejo

La crisis humanitaria en la Mojana, en el departamento de Sucre, sigue dejando escenas alarmantes. Familias enteras llevan hasta cuatro años viviendo en cambuches improvisados, luego de perder sus viviendas por las constantes inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Cauca, especialmente tras el boquete de Caregato.

Uno de los casos es el de José Antonio Cortés, habitante de la vereda La Cortesía, en el municipio de Majagual, quien tuvo que abandonar su hogar ante el avance del agua. Hoy, sobre un pequeño terraplén, resiste junto a su familia en un refugio improvisado.

“Las casas ya están que se caen… menos mal este terraplén es el que nos ha salvado”, relató.

Como él, decenas de familias permanecen en condiciones similares, expuestas a enfermedades, falta de alimentos y sin garantías básicas. Los afectados aseguran que cada vez que sube el nivel del agua, el riesgo aumenta.

“Siempre que sube el agua nos ahogamos todos… llevamos cuatro años así”, expresó otro de los damnificados.

Las comunidades también denuncian el abandono estatal y claman por ayudas humanitarias urgentes. Muchos aseguran que sobreviven gracias a la solidaridad de terceros, como organizaciones religiosas que han llevado algunas ayudas.

Aunque esta es una realidad persistente en la región, hasta el momento la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres no ha entregado un balance actualizado ni un censo claro sobre cuántas familias permanecen en estas condiciones.

Aunque recientemente se han entregado algunos apoyos en la zona, los habitantes insisten en que no son suficientes frente a la magnitud de la emergencia que enfrentan desde hace años.

La situación en la Mojana continúa siendo una de las crisis más prolongadas del país en materia de gestión del riesgo, sin que hasta ahora haya una solución definitiva para las familias afectadas.