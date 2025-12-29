UNGRD termina ampliación del canal de La Esperanza y reduce riesgo de inundación en La Mojana

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) finalizó la ampliación del canal de La Esperanza, una obra de emergencia que mejora el manejo del caudal del río Cauca y contribuye a reducir el riesgo de inundaciones para las comunidades de La Mojana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con esta intervención, el canal ahora puede movilizar mayores volúmenes de agua durante las crecientes, lo que representa un aumento superior al 20 % frente a su capacidad anterior. Esto permite aliviar la presión sobre zonas críticas como Caregato y proteger a las comunidades más expuestas a inundaciones.

El canal puede transportar cerca de 300 metros cúbicos por segundo adicionales durante eventos de creciente. Los análisis técnicos y la modelación hidráulica evidencian que el canal concentra mayores velocidades de flujo y funciona como el corredor de conducción más eficiente del río.

Según las últimas mediciones, la obra de emergencia permitió una redistribución del caudal del río Cauca: alrededor del 60 % del flujo es conducido a través del Canal de La Esperanza, mientras que el restante se dirige hacia el boquete de Caregato. Cuando el caudal total disminuye, esta tendencia se acentúa, incrementándose la proporción de flujo que ingresa al canal y reduciéndose al 36 % la cantidad de agua que pasa por el boquete.

Esta obra de emergencia es el resultado de un esfuerzo decidido de la UNGRD. La solución estructural definitiva para La Mojana corresponde al megaproyecto de dinámicas hídricas, cuya ingeniería básica fue adjudicada, tras varias adendas, por el Fondo Adaptación.