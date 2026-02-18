Contraloría exige claridad sobre recursos y acciones de mitigación en La Mojana y Caregato

La Contraloría General de la República realizó hoy una mesa de seguimiento y diálogo participativo con veedores ciudadanos, representantes del Fondo de Adaptación, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y las autoridades locales de las zonas afectadas por las inundaciones, sobre las acciones de mitigación y atención del riesgo en La Mojana y en el área de Caregato.

Durante esta reunión la Contraloría General solicitó información al Fondo de Adaptación y la Unidad de Gestión del Riesgos y Desastres sobre toda la contratación ejecutada, en ejecución y prevista a realizar en La Mojana o Caregato, así como los convenios interadministrativos, incluso los de ollas comunitarias.

Así mismo el ente de control pidió información acerca del monto de los recursos previstos para atender una eventual emergencia en la zona de Caregato, donde el riesgo parece inminente, teniendo en cuenta que se acerca la temporada de lluvia.

También la definición si existe una solución integral y definitiva para la zona de La Mojana. Se instó a la UNGRD y al Fondo de Adaptación a realizar una mejor articulación entre ellos y cualquier autoridad del orden nacional que tenga que ver con la solución definitiva a las obras que se debe realizar en La Mojana y en Caregato.

Sobre el tema de la emergencia por el frente frío, la Contraloría Delegada para la Economía y Finanzas solicitó referir el monto de las inversiones previstas para atender las afectaciones derivadas de las intensas lluvias.

Está solicitud de información tiene como propósito, entregarle insumos a la ciudadanía para que realice control social a estos recursos y a la Dirección de Información Análisis y Reacción Inmediata, DIARI, que cruzará con sus bases de datos, la información con la reposa en el SECOP para detectar posibles irregularidades.