Santa Fe se complica en Libertadores: “Nos cuesta mantener el cero”

La derrota 2-0 de Independiente Santa Fe frente a Corinthians por Copa Libertadores dejó preocupación en el equipo bogotano, especialmente por la forma en que se dio el resultado. Tanto el técnico Pablo Repetto como el capitán Daniel Torres coincidieron en que los detalles y la solidez defensiva están marcando la diferencia.

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El entrenador uruguayo explicó que el partido se rompió en el segundo tiempo, especialmente por acciones a balón parado: “Lamentablemente en una pelota quieta nos convierten y ahí se hizo un partido diferente”. Además, insistió en que ese fue el factor determinante del resultado: “Yo creo que son dos goles de pelota parada… ellos sacaron ventaja acorde a su fortaleza”.

Repetto también dejó claro que, más allá del marcador, el equipo compitió: “En el desarrollo no sentíamos que éramos superados por momentos… tuvimos alguna posibilidad también nosotros”. Sin embargo, reconoció el golpe anímico del segundo tanto: “El segundo gol fue un balde de agua fría… ya era muy difícil porque ellos estaban sólidos”.

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Pensando en lo que viene, el técnico fue directo sobre las opciones en el grupo: “Nos queda hacernos fuerte en los dos partidos que nos queda de local y lograr un resultado positivo afuera si queremos pasar el grupo”.

Por su parte, Daniel Torres fue autocrítico con el rendimiento defensivo del equipo, señalando un problema recurrente: “Hoy en día nos cuesta mantener el cero, en todos los partidos nos están marcando”.

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El mediocampista comparó la actualidad con etapas anteriores del club: “Si algo teníamos fuerte era que manteníamos el cero y que en cualquier momento nosotros hacíamos gol”, evidenciando la pérdida de una de las principales fortalezas del equipo.

Santa Fe suma así un nuevo golpe en el torneo continental, donde los errores puntuales y la fragilidad defensiva están condicionando su camino en la búsqueda de la clasificación.