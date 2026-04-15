Cuatro menores fueron judicializados por el homicidio de la formadora del ICBF en Barrancabermeja

Cuatro adolescentes fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el homicidio de una formadora vinculada a una fundación que opera en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en hechos ocurridos en Barrancabermeja, Sander

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el material probatorio recolectado permitió imputar a los menores el delito de homicidio. Durante las audiencias, tres de ellos aceptaron los cargos, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La investigación, liderada por una fiscal de la Seccional Santander, estableció que los adolescentes se encontraban bajo medida de protección en la fundación. Según las autoridades, los jóvenes le habrían exigido a la víctima que les permitiera salir del lugar, y ante su negativa, presuntamente la atacaron hasta causarle la muerte mediante estrangulamiento.

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El crimen se registró el pasado 9 de abril en una vivienda del barrio La Libertad, donde las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de la mujer.

Las autoridades continúan con el proceso judicial correspondiente, mientras se definen las medidas aplicables para los menores implicados en este caso que ha generado conmoción en la región.