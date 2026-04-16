Dos hombres tenían brazalete del Inpec y fueron capturados por presunto atraco en Bolívar

En el kilómetro 96 de la vía San Onofre – Cartagena, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar lograron la captura de dos presuntos delincuentes señalados de cometer un hurto en carretera.

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Los detenidos, ambos oriundos de Cartagena, habrían hurtado un celular de alta gama iPhone 17 Pro Max.

Gracias a la rápida reacción policial, se logró no solo la captura de los implicados, sino también la recuperación del equipo móvil, además de la incautación de una motocicleta y dos celulares adicionales.

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía, y en audiencias preliminares un juez decidió revocarles la detención domiciliaria y enviarlos directamente a la cárcel.

Las autoridades confirmaron que los capturados portaban brazalete electrónico del INPEC y registran antecedentes por hurto, porte ilegal de armas de fuego y concierto para delinquir. Además, estarían vinculados a una banda dedicada al hurto en diferentes modalidades.

“Estos resultados reflejan el compromiso de nuestros uniformados en la lucha frontal contra el delito en las vías del departamento. No vamos a permitir que estructuras delincuenciales sigan afectando la tranquilidad de los ciudadanos”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda.

La Policía Nacional continúa intensificando operativos para garantizar la seguridad en las carreteras de Bolívar.