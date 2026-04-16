Se cumplen quince meses de la guerra en el Catatumbo

Norte de Santander

Hoy se cumplen quince meses de la guerra que mantienen los grupos ilegales Eln y Farc por el territorio, en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

Los ataques con drones, el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado, el uso de escuelas por los violentos, las intimidaciones a la población civil, ataques a la fuerza pública, secuestros entre otros delitos es lo que ha provocado esa confrontación entre guerrillas.

La degradación del conflicto, la violación al derecho internacional humanitario han marcado estos meses donde la situación de violencia ha estado presente en la mayoría de los municipios de esa subregión.

El Comisionado de Paz Luis Fernando Niño dijo a Caracol Radio que “desafortunadamente no hay avances en la búsqueda de la paz total. Vemos con preocupación que los esfuerzos por buscar un diálogo no se generaron sino que por el contrario se recrudeció la guerra, las víctimas y la población civil ha sido la más afectada, donde hoy tenemos caso 102 mil personas desplazadas”.

La mayor preocupación de las autoridades civiles es la ausencia del Estado para hacer frente al conflicto que cada día se agudiza más en esta zona del país.