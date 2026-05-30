Máxima alerta en Tibú por amenazas de grupos armados previo a las elecciones presidenciales

Catatumbo

Horas previas a las elecciones presidenciales, se presentaron fuertes combates entre el Ejército Nacional y el ELN en el corregimiento de Campo Dos, en Tibú, Norte de Santander, dejando como saldo un militar herido.

Según el reporte entregado por el Ejército, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y División de Aviación de Asalto Aéreo, el militar logró ser evacuado a la ciudad de Cúcuta, donde actualmente recibe atención médica especializada.

A pesar de que estos combates se presentaron durante la noche anterior y la madrugada de este sábado, a esta hora continúan las operaciones militares en territorio, con el objetivo, según lo indicó el Ejército Nacional, de neutralizar las acciones terroristas que el ELN pretende cometer en el Catatumbo, horas previas a las elecciones presidenciales.

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Vallas alusivas a las disidencias de las FARC fueron instaladas en vía pública

Mientras tanto, en otro punto de ese mismo municipio, tropas de la Fuerza Tarea Vulcano de la Segunda División del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Nacional, ubicaron y desmontaron dos vallas alusivas a las FARC EP, que habían sido instaladas en una vía pública.

Vallas alusivas a las disidencias de las FARC fueron instaladas en vía pública. / Foto: Ejército Nacional. Ampliar Vallas alusivas a las disidencias de las FARC fueron instaladas en vía pública. / Foto: Ejército Nacional. Cerrar

En el lugar había una amenaza de posible presencia de explosivos, que fue descartada por el personal especializado.

Tibú amanece hoy en máxima alerta.