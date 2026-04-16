Día cívico 17 de abril 2026: Estos son los servicios y entidades clave que suspenderán su atención

Este viernes, 17 de abril, Colombia vivirá el Día Cívico por La Paz con la Naturaleza, una jornada estipulada en el Decreto 500 de 2024, que declara cada tercer viernes de abril como día cívico en el país.

Aunque esta medida cobija principalmente a los funcionarios de la Rama Ejecutiva, no es día festivo para toda la población.

La aplicación de este decreto ha generado la suspensión de servicios presenciales en varias entidades nacionales. La normativa establece que la Rama Ejecutiva, la Legislativa, entidades territoriales, alcaldías y empresas (públicas y privadas) deciden si acogen o no la medida.

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En esa línea, en Caracol Radio le hacemos el recuento de algunas instituciones de orden nacional que anunciaron cambios en sus servicios presenciales este 17 de abril, para que usted, en caso de necesitar sus servicios, lo tenga en cuenta.

DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) informó a la ciudadanía que el viernes no tendrá atención presencial ni videoatención.

La entidad retomará sus servicios el lunes 20 de abril. Conviene mencionar que los canales digitales de la DIAN estarán disponibles para consultas y trámites en línea.

Superfinanciera

La Superintendencia Financiera también comunicó que, en el marco del Día Cívico por la Paz con la Naturaleza, este 17 de abril no habrá atención a usuarios. Las audiencias que estaban programadas para este día serán reprogramadas.

Las nuevas convocatorias serán remitidas a los correos electrónicos informados, tanto a los solicitantes como a las entidades vigiladas.

La radicación de la documentación se podrá realizar a través de la plataforma dispuesta en la página web Superfinanciera.gov.co y los institucionales super@superfinanciera.gov.co jurisdiccionales @superfinanciera.gov.co, canales de atención que estarán abiertos al público, pero sus efectos correrán solo desde el 20 de abril de 2026, fecha en que los términos se reanudarán.

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Superintendencia de Industria y Comercio

La SIC anunció, por su parte, que durante este día se suspenderán todos los servicios de la entidad, como la atención al público.

Así mismo, informaron que retomarán funciones el próximo lunes, 20 de abril.

Supernotariado

La entidad encargada de todas las notarías en el país comunicó que este viernes, 17 de abril, en el marco del día cívico, no habrá prestación de servicio en ninguna de las 195 oficinas de registro de instrumentos públicos.

Así, hicieron un llamado a los colombianos para que reprogramen sus trámites y, además, a hacer uso de la Radicación Electrónica.

Supertransporte

En el caso de la Supertransporte, dijeron que este 17 de abril tampoco prestarán servicio y que “se suspenderán los términos procesales por el Día Cívico de la Paz con la Naturaleza. La atención se reanudará el lunes 20 de abril".

Migración Colombia

La máxima entidad migratoria del país afirmó que también se suman al día cívico decretado por el Gobierno Petro cada tercer viernes de abril desde el 2024.

Informaron que no prestarán el servicio de atención al público en los Centros Facilitadores de Servicios Migratorios a nivel nacional.

Centro de Memoria Histórica

Otra de las instituciones que se suma al día cívico es el Centro de Memoria Histórica, que explicó una serie de lineamientos para esta jornada.

Este 17 de abril se suspenderán todos los servicios; sin embargo, anunciaron que estarán habilitados los canales virtuales —Ventanilla Virtual de Correspondencia y formulario PQRSD— para la radicación de solicitudes.

“Los términos de respuesta de las PQRSD con vencimiento el viernes se ampliarán automáticamente en un (1) día hábil. La atención presencial se reanudará en su horario habitual a partir del lunes 20 de abril de 20262, añadieron.

Aerocivil

La Aeronáutica Civil anunció que este 17 de abril tampoco prestará sus servicios presenciales, pero que de manera virtual estará disponible la radicación de documentos por medio de la VURAC en los canales digitales.

Invima

El Invima también se sumará al día cívico y no prestará su servicio en la Oficina de Atención al Ciudadano.

Todas sus labores se retoman el lunes, 20 de abril, en horario de 7:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde.

Función Pública

El Departamento Administrativo de la Función Pública anunció que se une al día cívico y este viernes, 17 de abril, “no habrá atención al público ni actividades laborales”.

Ministerio del Deporte

El MinDeporte también se suma al día cívico, no prestará atención a la ciudadanía durante este 17 de abril, pero explicó que todas las solicitudes se pueden radicar a través de laVentanilla Única Virtual.

Ministerio de la Igualdad

Finalmente, otra de las entidades que se sumó fue el Ministerio de la Igualdad. Informó que "no se prestará atención presencial en los puntos SuperCADE, ni se contará con atención telefónica“.

Reanudarán labores el lunes, 20 de abril.

¿Quiénes sí o sí deben trabajar este día?

Pues bien, el decreto que establece el tercer viernes de abril de cada año como día cívico puntualiza que hay algunos sectores que sí o sí deben trabajar este día.

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Así, deben trabajar “las entidades y funcionarios que por la naturaleza de sus funciones tienen como objetivo la prestación de servicios públicos esenciales, tales como”:

Policía

Salud pública

Emergencias

Atención y prevención de desastres

Movilidad

Seguridad y orden público

Estos sectores sí deberán continuar con el cumplimiento de sus funciones con total normalidad.

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