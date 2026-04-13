Día cívico 17 de abril en Colombia 2026: ¿Por qué? Quiénes no trabajan y qué dice el decreto 500

El viernes 17 de abril de 2026 miles de colombianos tendrán el día libre, ¿Por qué? Por el día cívico de la Paz con la Naturaleza y porque la norma, estipulada en el decreto 500 de 2024, señala que cada tercer viernes de abril es declarado día cívico en el país.

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¿Quiénes no trabajan el día cívico en Colombia?

Como lo menciona la normativa, esto cobija inicialmente a los funcionarios de la Rama Ejecutiva en todo el país, por lo que no es un día festivo normal para toda la población.

¿A qué trabajadores no cobija el día cívico?

La Rama Ejecutiva, la Legislativa, entidades territoriales, alcaldías y empresas (públicas y privadas) decidirán si se acogen al día cívico o no.

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De la misma manera, los servicios prestados por instituciones como la Policía, la emergencia en hospitales y clínicas, autoridades de movilidad y prevención de desastres no están dentro de la medida.

¿Día cívico en Colombia se paga como festivo?

No. Al no ser un día feriado o festivo se paga como un día hábil entre semana.

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Se modifican fechas de vencimientos tributarios

Según el decreto, explicado por Función Pública, al declararse como no hábil el tercer viernes de abril, se modifica el calendario para varias obligaciones que tiene la población, tales como:

Declaración y pago del impuesto sobre la renta de grandes contribuyentes del año gravable 2025

Declaración y pago mensual de retención en la fuente 2026.

Declaración anual PES (Presencia Económica Significativa).

Declaración anual y pago del Régimen Simple de Tributación (RST).

¿Cuándo es el próximo festivo en Colombia?

El siguiente festivo en el país cae el viernes 1 de mayo, fecha en la que se celebra el Día del Trabajador a nivel mundial. Para ese día usualmente se presentan manifestaciones de miles de trabajadores en las principales ciudades del mundo.

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