A pesar de problemas en atención al público, Cancillería decreta día cívico este viernes

Tras varios días con el sistema de atención a los usuarios del Ministerio de Relaciones Exteriores caído y cientos de citas canceladas o represadas en consulados en todo el planeta, la Cancillería notificó en las últimas horas a los funcionarios dentro y fuera del Colombia que este viernes no se trabajará con el fin de promover ahorro en el consumo de energía y agua, tal y como lo estableció el gobierno Petro en un decreto del año 2024.

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La circular, firmada por la secretaria general del Ministerio, anuncia a los funcionarios que el viernes no se prestará ningún tipo de servicio al público, incluyendo en las sedes ubicadas en el extranjero.

El decreto 500 del 18 de abril de 2024 fue firmado por el presidente Gustavo Petro para celebrar el tercer viernes del mes de abril de cada año el “Día cívico de la Paz con la Naturaleza”, fecha que en su primera celebración coincidió con el cumpleaños del propio jefe de estado.