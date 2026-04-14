Doce personas con detención domiciliaria han sido capturadas cometiendo delitos en Bogotá

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá durante la instalación de la Primera Cumbre Bogotá Moderna. | Foto: W Radio Colombia

La inseguridad es un tema del que no se para de hablar en Bogotá, debido a los recientes hechos de violencia: balaceras, robos violentos que han terminado en homicidios y sicariatos.

Aunque el alcalde Carlos Fernando Galán ha reconocido las falencias que han tenido para garantizar la seguridad en la ciudad, ha propuesto varios cambios en las leyes judiciales ya que los delincuentes son reincidentes.

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El mandatario reveló una cifra preocupante y es que en lo que va de este 2026, las autoridades han capturado a 12 personas con detención domiciliaria cometiendo delitos.

“Yo espero una respuesta del Ministerio de Justicia y del Inpec de ¿qué vamos a hacer para que aquellas personas a las que les dan detención domiciliaria, bien sea con sistema de control electrónico o sin el, qué vigilancia van a tener?”, aseguró el alcalde Galán.

La última captura de este tipo ocurrió el pasado 13 de abril sobre el corredor de la calle 26, cerca al CAN. En medio de un intento de robo que terminó en un intercambio de disparos entre los delincuentes, que uno tenía un brazalete, y los policías.