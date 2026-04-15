Mayores impuestos a cigarrillos duplicaría el contrabando: estudio

La salud, el recaudo fiscal y la seguridad han generado un nuevo debate alrededor del consumo de tabaco en el país. El estudio “Impuestos al cigarrillo, contrabando, recaudo fiscal e ingresos del crimen organizado”, liderado por Daniel Mejía, economista y profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y exsecretario de Seguridad de Bogotá, demuestra que subir los impuestos al tabaco puede aumentar el contrabando del mercado ilegal de cigarrillos.

El documento analiza, por primera vez de forma integrada, tres dimensiones clave, en las que se incluye la salud pública, las finanzas territoriales y la seguridad. La principal conclusión del estudio es que, subir excesivamente los impuestos puede generar efectos contrarios a los que se buscaba.

Cabe recordar que el Gobierno decretó con la reforma tributaria, a partir de la Emergencia Económica a finales del 2025, que los cigarrillos pasarían de pagar un impuesto de $2.100 pesos por cajetilla a $11.200 pesos.

Cuando el impuesto sube, el contrabando avanza

Uno de los hallazgos centrales del estudio es que existe un “punto límite” a partir del cual aumentar el impuesto deja de ser efectivo.

Según las simulaciones hechas por medio de una Curva Laffer (estudio que representa de forma teórica una relación entre las tasas impositivas y la recaudación total del gobierno en forma de U invertida) afirma que aumentar demasiado la tasa, reduce la recaudación y desincentiva la actividad económica. En este caso, si el impuesto por cajetilla pasa de cerca de $4.400 a niveles como $11.200, el recaudo de los departamentos podría caer hasta en un 75%, según Mejía.

Esto ocurre porque los consumidores no necesariamente dejan de fumar. En cambio, cambian su comportamiento de consumo y migran hacia el mercado ilegal, donde los precios son más bajos.

El estudio confirma que el contrabando de cigarrillos en Colombia dejó de ser un fenómeno aislado y se convirtió en un mercado dominante. Pues, en promedio, el impuesto al cigarrillo representa cerca del 13% de los ingresos tributarios de los departamentos, recursos que financian salud, deporte y recreación.

Hoy, más del 35% de los cigarrillos consumidos en el país son ilegales, con mayor presencia en regiones como la Costa Caribe, Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Tolima.

Además, las pérdidas fiscales asociadas a este fenómeno superan el billón de pesos anuales, una cifra comparable con presupuestos completos de programas de salud en varios departamentos.

Según el estudio, el crecimiento del fenómeno ha sido progresivo, ya que en menos de una década, el mercado ilegal pasó de cerca del 13% a más del 30%, impulsado en gran parte por aumentos en los precios del cigarrillo legal.

Mejía abordó el impacto en la seguridad, donde afirmó que cuando suben los impuestos y crece el contrabando, el dinero no desaparece. Se redistribuye.

“Parte del espacio fiscal que los entes territoriales pierden no desaparece; se transforma en rentas ilegales para las organizaciones criminales”, señala el documento.

En un escenario de impuestos más altos, las rentas del contrabando podrían pasar de cerca de $395 mil millones a más de $900 mil millones al año.

¿Qué pasa con la salud pública?

El aumento de impuestos al cigarrillo suele justificarse como una medida para reducir el consumo. Sin embargo, el estudio refuta el argumento, ya que subir los precios no va a desincentivar el consumo, sino poner en riesgo la vida de los consumidores de tabaco que comprarían de forma ilegal, donde no se tendría un control sanitario ni regulaciones de comercio.

El problema es aún más marcado en los hogares de menores ingresos, donde el precio es determinante en la decisión de compra.

Nuevos mercados y nuevo consumo de cigarrillos

Durante el lanzamiento del estudio, se hicieron distintas intervenciones en cuanto a los consumidores de cigarrillo, teniendo en cuenta que el mercado se ha diversificado en cigarrillos de gama baja, alta y las nuevas variantes o “extensiones” como afirma Mejía de vapeadores electrónicos.

Según British American Tabocco Colombia (BAT) afirman que los vapeadores son una alternativa al cigarrillo tradicional por prevención de la salud. Ya que, según sus estudios, el tabaco genera alrededor de 7 millones de muertes anuales en el mundo, lo que equivale al 1% de la población total. Mientras que, según la empresa, los cigarrillos electrónicos tienen la capacidad de satisfacer la necesidad del fumador sin el riesgo de afectar negativamente su salud.

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A pesar de ello, distintas voces formaron el debate alrededor de una migración del cigarrillo tradicional a los vapeadores, donde se concluyó que es una variante del estudio a tratar, donde se tiene que analizar los estratos que tienen la capacidad de comprar un vapeador con Nicotina y los que no, que definitivamente pueden caer en los precios bajos del contrabando.

¿Qué significa esto para los ciudadanos?

El principal mensaje del estudio es que no se pueden diseñar impuestos como si todo el mercado fuera legal.

“El diseño tributario debe tener en cuenta no solo el consumo y el recaudo, sino también el contrabando y las rentas del crimen organizado”, advierte el documento.

Además, plantea que cualquier aumento de impuestos debe ir acompañado de estrategias fuertes de control al contrabando, fortalecimiento institucional y coordinación entre entidades.

Más allá del debate técnico, el impacto es directo para los ciudadanos, ya que menos recaudo significa menos recursos para salud, deporte y programas sociales. Más contrabando implica mayor presencia de redes criminales en las regiones. Y desde el punto de vista sanitario, aumenta el consumo de productos sin control, con mayores riesgos para la salud.